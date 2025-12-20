Zum Hauptinhalt springen

HollywoodLars Eidinger wird „Superman“-Schurke

Lars Eidinger bei der Berlinale im Februar.
Lars Eidinger bei der Berlinale im Februar. (Foto: Sebastian Christoph Gollnow/dpa)

Der Berliner Schauspieler soll in der Hollywood-Fortsetzung „Man of Tomorrow“ den Bösewicht Brainiac spielen. Doch bis dahin brauchen Fans Geduld.

Der Berliner Schauspieler Lars Eidinger schlüpft ins Schurken-Kostüm und bekommt in Hollywood eine große Rolle im neuen „Superman“-Film. „In unserer weltweiten Suche für ‚Brainiac‘ in ‚Man of Tomorrow‘ hat es Lars Eidinger an die Spitze geschafft“, schrieb Regisseur James Gunn auf Instagram.

Im vergangenen Sommer war Gunn mit dem Neustart der „Superman“-Filme mit David Corenswet in der Titelrolle ein globaler Hit gelungen. Eidinger wird als Bösewicht auf Nicholas Hoult folgen, der Lex Luthor gespielt hatte. Gunn hatte im Spätsommer verkündet, dass „Superman: Man of Tomorrow“ am 9. Juli 2027 in die US-Kinos kommen soll.

Für Eidinger ist es nicht die erste internationale Rolle. Er hatte zuletzt im gerade erschienenen Drama „Jay Kelly“ an der Seite von George Clooney einen kleineren Auftritt. In Deutschland hatte der 49-Jährige spätestens mit seiner Rolle in „Alle Anderen“ von Maren Ade seinen Durchbruch und gilt seit Jahren als einer der vielfältigsten Charakterdarsteller seiner Generation. Neben Preisen für seine Theaterarbeit war Eidinger auch in Filmen und Serien wie „25 Km/h“, „Babylon Berlin“ oder dem „Tatort“ zu sehen.

© SZ/dpa/saul - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

Film-Industrie
:Hollywood erlebt die schlimmste Krise seiner Geschichte

Da hilft auch der Schampus nicht mehr: Die Filmindustrie in Hollywood kämpft gegen den Bedeutungsverlust. Szenen aus einer Glitzermetropole im Ausnahmezustand.

SZ PlusVon Jürgen Schmieder

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite