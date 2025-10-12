Treffen sich Helmut Dietl, Franz Xaver Kroetz und Rainald Goetz beim „Bierbichler“ am Starnberger See, dem in Oberbayern weltberühmten Gasthaus „Zum Fischmeister“ in Ambach. Herbert Achternbusch ist auch dabei, obwohl er gar nicht Teil des Films ist, der hier gedreht werden soll.
„Lapidarium" von Rainald Goetz
Die Uraufführung von Rainald Goetz’ „Lapidarium“ am Münchner Residenztheater ist eine assoziative Namedropping-Veranstaltung, der trotz Helmut Dietl und Franz Xaver Kroetz das Lokalkolorit fehlt.
Von Christine Dössel
