4. März 2019, 18:49 Uhr Langer Brechtabend Pop mit V-Effekt

Gustav, Dota Kehr und "Die Nerven"

Von Michael Zirnstein

Auf dem Weg von Wien nach Augsburg machten Eva Jantschitsch, genannt Gustav, und ihre Band hinter der Grenze Halt. Ein Mann in Lederhosen habe sie angeraunzt: "Seid's ihr Flüchtlinge?" Diese Unterstellung fanden die Musiker zwar komisch, bejahten aber: "Irgendwie schon." Womit sich dem Publikum in der Kulturhalle des Martini-Parks das Bild einer Mutter Courage samt Zöglingszug aufdrängte und Gustav die Frage, ob es für Töchter und Söhne aus ihrem "finsteren Land", in dem sie am Vortag noch traditionell gegen die Wohlstandsgesellschaft des Opernballs demonstriert hätten, "Fluch ist oder Segen, in Bayern Asyl zu bekommen". Eine passendere Hauptattraktion für eine Lange Brechtnacht gibt es also kaum. Und die Veranstalter hatten durchaus Glück, dass die viel gerühmte Elektro-Chansonniere, Film- und Theatermusikerin das Festival offenbar sympathisch fand: Sie gibt 2019 überhaupt nur zwei Konzerte.

Geschäftstüchtiger ist da Dota Kehr. Keine Minute nach ihrem Konzert steht sie bereits am anderen Ende des Saals im Textilmuseum am Fanartikel-Tisch und händigt eine Stunde lang Plakate aus und CDs. Tonträger abzuspielen, sei in Zeiten der Digitalisierung und Datensammelei durchaus Rebellion. So selbstironisch bewarb die Berlinerin im Konzert ihren Abverkauf und erwies sich damit ebenfalls der Berufung in die Festival-Phalanx als würdig. Erst recht durch den Zusatz: "Ob der alte Brecht wohl geahnt hat, dass das mal zum Thema wird?" Zwar verpasste sie die Chance, ihren abgelegten Straßenkünstlerinnennamen "Kleingeldprinzessin" als Hommage an den Drei-Groschen-König zu reaktivieren, doch ansonsten macht sie alles prächtig brechtig. Singt von "falschen Bärten" (Theater) und "verbotenen Gärten" (Poesie) und reimt sozialromantisch: "Wir stehen um den Rattenteich / Die Wolken leuchten watteweich". Auf dem Elektroschlagzeug steht "Bumm" - wenn das mal kein V-Effekt ist! Da weiß der Besucher, dass das kein eskapistisches Spiel ist, auch wenn er in den "La-la-la"-Chor einstimmt oder zu Gaudizeilen wie "Ich brauche weder Brot noch Käse, ich mache Fotosynthese" tanzt. Die Klampfe stets wippend im Anschlag, führt Dota einen "Kampf an der Basis" gegen die "Despoten" und für die Gemeinschaft aller Wesen mit Herz. Ja in ihrem Hit "Grenzen" beantragt sie "einen Pass, in dem Erdenbewohner drinsteht". Derlei ist derzeit durchaus Thema bei engagierten Bands, so haben Bilderbuch mit ihrem "Europapass" jüngst die Social-Media-Welt genarrt. Die Wiener waren nicht in Augsburg, dafür aber Die Nerven aus Stuttgart (auf ihrem Schlagzeug steht V-effektiv "Fake"). Die drei verweigern sich in Stücken wie "Niemals" im Ennui irgendwelcher Lümmel vom Bolzplatz, die nie kicken würden, sehr identifikationsstiftend so ziemlich allem, nicht aber einem aufregend dynamischen Sound zwischen Brüllen und Dreampop. Und gegen Schönklang hatte ja auch der alte Gassenhauerbauer Brecht nichts.

So schön sie singt und klingt (mit ihrer famosen Bande jazzig, elektrisch knisternd, volksliedhaft) - Brecht würde Gustav lieben, die extra für den Berti "Moritaten, Balladen und Bänkellieder und wie man das Zeug nennt" spielt. Dazu ist sie eine Intellektuelle, die einen mit zornigen Liedern über 140 Jahre Frauenkampf in Österreich, den Arbeiteraufstand in Ottakring und den Demonstrationstourismus ("Genua", diesmal mit französischer Strophe zur Verschwesterung mit den Gelbwesten) sowie zwei Stücken aus der von ihr neuvertonten "Proletenpassion" der Schmetterlinge von 1977 zu Tränen rührt und die Faust ballen lässt. Dass sie dabei das Festivalthema "Städtebewohnerinnen" mit ihrer Ausbruchshymne "Verlass die Stadt" aushebelt - geschenkt. Mit Gustav würde man überallhin fliehen.