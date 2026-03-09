Die Rede von der Schmutzkampagne ist selbst nicht unbedingt eine Schmutzkampagne – aber fair, vornehm und womöglich richtig war es nicht, dass bedeutende Würden- und Funktionsträger der CDU, je geringer der Abstand zwischen den führenden Grünen und der Union am baden-württembergischen Wahlabend wurde, umso heftiger insistierten, dass Manuel Hagel, der Kandidat der CDU, das Opfer einer grünen Schmutzkampagne geworden sei. Hätten die Grünen fair gespielt, das war der Vorwurf, dann hätte Hagel die Wahl gewonnen. Die Grünen haben also gewissermaßen ihren Sieg geklaut.