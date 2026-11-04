Die meisten Menschen in Deutschland und Europa haben aufgeatmet, als die ersten Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA bekannt wurden und sich von Stunde zu Stunde weiter erhärteten: Die amerikanischen Wähler haben der Demokratischen Partei einen Erdrutschsieg beschert und die Republikaner in den Keller gewählt. Beim Aufatmen ging es jedoch vor allem um US-Präsident Trump, auch wenn der gar nicht auf dem Wahlzettel gestanden hatte. Dass man sich hierzulande überhaupt für die Midterm-Wahlen interessierte, hatte mit der Frage zu tun, ob Trump aus ihnen unbeschädigt oder deutlich geschwächt hervorgehen würde, und das wiederum war eine Folge dessen, dass Trump mit seiner Außen- und Zollpolitik die Europäer ein ums andere Mal erpresst und gedemütigt hatte. Wenn er eines auf die Nase bekommen würde, so die Hoffnung, würde ihn das ruhiger und vorsichtiger machen.