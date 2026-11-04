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US-MidtermsVorsicht, Rache

Lesezeit: 5 Min.

Lahme Ente oder doch eher wütende Ente? Donald Trump als Badeaccessoire.
Lahme Ente oder doch eher wütende Ente? Donald Trump als Badeaccessoire.
SERGEI GAPON/AFP

Lame Duck? Gerade jetzt wird Trump Europa kaum schonen. Und in den USA werden die Demokraten sich bald auf eine Botschaft einigen müssen, die auch die Wähler abholt, die der Präsident täuschte und enttäuschte.

Gastbeitrag von Herfried Münkler

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Die meisten Menschen in Deutschland und Europa haben aufgeatmet, als die ersten Ergebnisse der Zwischenwahlen in den USA bekannt wurden und sich von Stunde zu Stunde weiter erhärteten: Die amerikanischen Wähler haben der Demokratischen Partei einen Erdrutschsieg beschert und die Republikaner in den Keller gewählt. Beim Aufatmen ging es jedoch vor allem um US-Präsident Trump, auch wenn der gar nicht auf dem Wahlzettel gestanden hatte. Dass man sich hierzulande überhaupt für die Midterm-Wahlen interessierte, hatte mit der Frage zu tun, ob Trump aus ihnen unbeschädigt oder deutlich geschwächt hervorgehen würde, und das wiederum war eine Folge dessen, dass Trump mit seiner Außen- und Zollpolitik die Europäer ein ums andere Mal erpresst und gedemütigt hatte. Wenn er eines auf die Nase bekommen würde, so die Hoffnung, würde ihn das ruhiger und vorsichtiger machen.

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SZ PlusVon Andrian Kreye

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