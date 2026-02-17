Das hätte sich Helmut Kohl vermutlich auch nicht träumen lassen, dass er mal als Fußnote einer Schauspieler-Biografie in die Film- und Theatergeschichte eingehen wird. Rein filmisch gesehen wird das Lebenswerk des Bundeskanzlers a.D. von Lambert Hamels Kohl-Darstellung im Dokudrama „Deutschlandspiel“ gekrönt, eine ZDF-Produktion aus dem Jahr 2000 unter tätiger Mitarbeit des unvermeidlichen Guido Knopp.
Zum Tod von Lambert HamelDer Theatermacher
In seinen Rollen auf der Bühne oder im Fernsehen war er eher ein schwerer Brüter als ein Gefälligkeitscharmeur. Der Spezialist für verschattete Figuren machte selbst platte Rollen ein wenig markanter und interessanter, als sie entworfen waren.
