Das hätte sich Helmut Kohl vermutlich auch nicht träumen lassen, dass er mal als Fußnote einer Schauspieler-Biografie in die Film- und Theatergeschichte eingehen wird. Rein filmisch gesehen wird das Lebenswerk des Bundeskanzlers a.D. von Lambert Hamels Kohl-Darstellung im Dokudrama „Deutschlandspiel“ gekrönt, eine ZDF-Produktion aus dem Jahr 2000 unter tätiger Mitarbeit des unvermeidlichen Guido Knopp.