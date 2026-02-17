Zum Hauptinhalt springen

Zum Tod von Lambert HamelDer Theatermacher

Der Schauspieler Lambert Hamel im Jahr 2015.
Der Schauspieler Lambert Hamel im Jahr 2015. (Foto: Ursula Düren/picture alliance / dpa)

In seinen Rollen auf der Bühne oder im Fernsehen war er eher ein schwerer Brüter als ein Gefälligkeitscharmeur. Der Spezialist für verschattete Figuren machte selbst platte Rollen ein wenig markanter und interessanter, als sie entworfen waren.

Das hätte sich Helmut Kohl vermutlich auch nicht träumen lassen, dass er mal als Fußnote einer Schauspieler-Biografie in die Film- und Theatergeschichte eingehen wird. Rein filmisch gesehen wird das Lebenswerk des Bundeskanzlers a.D. von Lambert Hamels Kohl-Darstellung im Dokudrama „Deutschlandspiel“ gekrönt, eine ZDF-Produktion aus dem Jahr 2000 unter tätiger Mitarbeit des unvermeidlichen Guido Knopp.

