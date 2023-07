Von Andrian Kreye

Was für ein Auftakt. Nach drei Jahren Pause kehrt der Münchner Jazzsommer im Nightclub des Hotels Bayerischer Hof mit einem furiosen Set der New Yorker Alt-Saxofonistin Lakecia Benjamin zurück. Nebenan war Abi-Ball, vorne auf dem Platz suchten sich Nachtschwärmer ihren Weg. Es sind solche Abende, die einen im positiven Sinne daran erinnern, dass noch vor einem Jahr die Seuche den Planeten in die Knie zwang und die Menschen über zwei Jahre ihrer Biografien verloren haben. Und dass die Welt davor so wunderbar sommertaumelig sein konnte, wie an diesem Freitagabend.