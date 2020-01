Es hat etwas von einer Aerobic-Stunde, als der Bassist Fabian Rose nach dem eröffnenden Song "Zu spät" erklärt, dieser sei vor allem dazu gedacht, die Besucher "erst mal nur im Nacken locker zu machen". Als nächstes, im darauffolgenden "Saigon", ginge es schon etwas tiefer, da wären dann auch die Hüften dran. Und tatsächlich: Als der Kerzen-Frontmann Felix Keiler im besagten "Saigon" von einem schüchternen Tanzbodenflirt im Berliner Techno-Club Berghain singt, der womöglich beim "Erasmus in Asien" eine Fortsetzung findet, wiegt sich ein Großteil des Publikums in der gut gefüllten Milla bereits mit sacht kreisenden Hüftschwüngen im Rhythmus des smoothen Stücks.

Zu tun hat das natürlich weniger mit Roses Erläuterungen als vielmehr mit der Beschaffenheit der Musik des mecklenburgischen Indie-Pop-Quartetts, das in Leopardenmuster-Hemdchen und Jeansjacken auf der reichlich mit Blumen ausstaffierten Bühne der Milla steht. Der hyperartifizielle klangliche Charakter der Achtziger im Allgemeinen und die besonders kuschelweichgespülte Strömung des New Romanticism im Speziellen sind so etwas wie soundästhetische Fixsterne für diese vier Nachgeborenen, wie man auf ihrem 2019 erschienenen Debüt "True Love" deutlich nachhören kann.

In der Milla ist von diesem produktionstechnisch herbeigezauberten Achtzigerjahre-Fetisch indes ungleich weniger zu hören als auf dem Album. Was letztlich ein großes Glück ist, denn jenseits des ganzen verhallten Kitschs und Pomps schält sich umso eindrücklicher heraus, mit welch feinem Hookline-Händchen die Kerzen Melancholie und Tanzbarkeit zu fusionieren verstehen. Natürlich sind da immer noch diese süßlich-klebrigen Synthiekaskaden, ohne die es bei ihnen nun mal nicht geht. Live werden selbige jedoch in einen derart kompakt entschlackten Gitarre-Schlagzeug-Bass-Bandsound eingebettet, dass im Kellerclub bald kaum mehr jemand die Füße stillhalten kann. Von den Hüften ganz zu schweigen.