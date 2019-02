6. Februar 2019, 18:47 Uhr Kurzkritik Zuverlässig rumpelig

Die Rockband "Annenmaykantereit" im Freiheiz

Von Christiane Lutz

Wann hat das eigentlich angefangen, dass auf Konzerten zwischen zwei Songs, und seien sie noch so tanzbar, der Applaus komplett abflacht und eine fast peinliche Stille entsteht? In München jedenfalls erlebt man das inzwischen fast immer, was allerdings nur selten den auftretenden Bands, sondern dem schnarchigen Publikum anzulasten ist. So passiert auch bei Annenmaykantereit im Freiheiz. Dabei hätten Konzertbesucher dort eigentlich in Partylaune sein können: juhu, neues Album "Schlagschatten", juhu, Tickets fürs Freiheiz und nicht fürs schreckliche Zenith, wo die Band Ende März noch zwei Mal auftritt. Aber nö. Da wird lieber noch mal das Handy gecheckt statt getanzt. Annenmaykantereit erspähen dann auch mühelos die einzigen zwei Hardcore-Fans in der müden Masse - zwei mitteljunge Jungs, die mit selbst gestalteten T-Shirts herumtoben - und bitten diese in die erste Reihe. "Wie cool, dass für unsere Band die Jungs eigenen Merch machen", sagt der Sänger Henning May.

Die Band spielt Klassiker wie "Oft gefragt" und "Barfuß am Klavier" und widmet sich dem neuen Album "Schlagschatten", das inhaltlich und musikalisch vielseitiger ist als der Erstling "Alles nix Konkretes". In "Weiße Wand" beklagt sie Rassismus, "Marie" und "Jenny Jenny" sind von der Ukulele getragen, der Ausgeh-Muffel-Song "Ich geh heut nicht mehr tanzen" lebt von starken Bassläufen. Mehrstimmig dann das ganz neue Lied "Ozean", das die Band akustisch am Mischpult vorträgt. Annenmaykantereit finden live zuverlässig zu ihrer angenehmen Rumpeligkeit und Kumpeligkeit, mit der sie als Straßenmusiker anfingen und die auf den sauber produzierten Platten bisweilen untergeht.

"Ihr seid die beste Boyband der Welt!", schreit eine Frau in die Stille zwischen zwei Songs. Blöd nur, dass sie das ausgerechnet nach dem Song "Sieben Jahre" tut, in dem einer der Musiker sichtlich betroffen einen Todesfall verarbeitet. Die Musiker lächeln tapfer. Immerhin mal eine, die Stimmung machen will.