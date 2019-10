"No Smell in Outer Space" im Theater HochX

Der eine mag den Geruch seiner Frau, die andere den nach Benzin. Im Weltraum gibt es sie beide nicht. Denn das All, heißt es zu Beginn von "No Smell in Outer Space", "riecht wohl hauptsächlich verbrannt". Damit ist das Titelthema auch schon abgehandelt, denn Sandra Chatterjee und Amahl Khouri haben sich fürs erste auf die Spur der Wohlgerüche in der irdischen Welt gemacht. Und die führt zum Beispiel nach Ägypten. Chatterjee selbst erzählt im Hoch X von indischem Sandelholz, das sie in einem sudanesischen Laden in Kairo gefunden hat und nun aus einer Hello-Kitty-Tüte kramt.

Berichte über Methoden zur Gewinnung von Krokodilmoschus oder zum "Räucherzeug" der Frauen in Oman sind lehrreich, wie bei diesem umfassend gebildeten Team nicht anders zu erwarten, werden jedoch in allzu steifem Ton vorgebracht. Zuvor haben die vier Tänzer (drei Frauen, ein Mann) zu den Lieblings- und Hass-Gerüchen der Zuschauer improvisiert und die Stufen der Verwandlung vom Rohstoff zum Parfüm zu vertanzen versucht. Beides ist als Idee interessant, die Übersetzung der "intelligenten, komplexen Botschaft" von Düften in Bewegung vermittelt sich aber nur punktuell.

So hat der Abend über weite Strecken Workshop-Charakter, scheint mehr für die Teilnehmer selbst gemacht, obwohl Chatterjee, Jaskaran Singh Anand, Suzette Sagisi und Duduzile Voigts reichlich Charme und tänzerisches Können einsetzen, um die vierte Wand zu öffnen. Sie reichen Duftproben herum und unterhalten mit einem Potpourri aus Bewegungssprachen vom klassischen indischen bis zum international zeitgenössischen Tanz. Die fabelhafte Sagisi hat außer Tanz auch Philosophie studiert und hadert mit Kants hanebüchener Auffassung vom Geruch schwarzer Menschen. Und Voigts kann auf einer langen Zugfahrt in Indien "gesellschaftliche Klassen riechen". Die Frage, ob ein duftfreier Raum damit auch hierarchiefrei wäre, wird nicht gestellt. Dafür brennt am Ende das gesamte Team einen Duftcocktail gegen Rassismus ab, in dem für den christlich geprägten Mitriecher der betäubende Weihrauch dominiert.