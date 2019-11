Saxophonisten gebe es ja viele, meint Julia Hülsmann im Gespräch. Jemanden zu finden, der sich in ein Team einfüge, das bereits seit rund zwei Jahrzehnten besteht, sei hingegen eine Herausforderung. Nun haben die Pianistin aus Bonn und ihre Triopartner Marc Muellbauer am Kontrabass und Heinrich Köbberling am Schlagzeug nicht ausdrücklich gesucht, sondern die Veränderung einfach auf sich zukommen lassen. Umso glücklicher sind sie mit Uli Kempendorff, der seit einem neuen Albumprojekt die Band zum Quartett erweitert. Der Tenorsaxophonist aus Berlin bringt ein weites Spektrum musikalischer Erfahrungen mit, von freien Experimenten, die ihn noch zu Studienzeiten begleitet haben, bis hin zu kammermusikalischer Finesse, die er während der vergangenen Jahre hat entwickeln können.

So gibt es Momente in der Unterfahrt, wo man sein Instrument eher ahnt, als hört, als Farbe, die Hülsmanns Musik schattierend, melierend durchzieht, dann aber auch Eruptionen wie etwa bei dem gecoverten Popsong "This Is No America", die wie ein Energiestrudel für einige Passagen die Aufmerksamkeit auf die Ausdrucksvehemenz seines Tenorsaxophons konzentrieren. Dieses Wechselspiel aus Rücknahme und Präsenz entspricht dem dramaturgischen Konzept des Programms, das sich in ferner Referenz auf einen in den Achtzigern entwickelten jazzenden Klaviertrioklang mit den Feinheiten der akustischen Binnendifferenzierung auseinandersetzt.

Stücke wie "The Art Of Failing" sind eigentlich kleine Dramen, die in sich mehreren Erzählsträngen folgen, motivisch kulminieren, dann wieder Freiheiten zu improvisierenden Kommentaren lassen. Arrangements, die trotz kompositorischer Führung sich aus dem Augenblick entfalten. Getragen von einem euphorisch lauschenden Publikum konnte das Quartett auf diese Weise einen Abend gestalten, der so zeitlos wie inspiriert der Inspiration huldigte.