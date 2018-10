25. Oktober 2018, 18:47 Uhr Kurzkritik Zarter Melodiker

Der Akkordeonist Vincent Peirani in der Unterfahrt

Von Oliver Hochkeppel

Der Franzose Vincent Peirani ist - nicht zuletzt dank seines deutschen Labels Act - inzwischen international nicht nur als weltmeisterlicher Akkordeon-Virtuose etabliert, sondern auch als weit über den klassischen Jazz-Tellerrand hinausblickender Songwriter. In Frankreich sind seine Konzerte sofort ausverkauft, sein aktueller auf der Accordina gespielter Song "Enzo" (für seinen Sohn) ist mittlerweile weit mehr als eine Million Mal gestreamt worden. Peirani muss sich und anderen nichts mehr beweisen.

Und so kam der barfuß auftretende Hüne auch jetzt in der Unterfahrt die meiste Zeit ohne viereinhalbstimmige Zauberstücke, fingerbrecherische Tempoläufe oder ähnliche Akrobatik aus, womit er zu Beginn seiner Karriere sein Instrument und sich in Stellung brachte. In Wahrheit ist der aus Nizza stammende Peirani nämlich ein Melodiker durch und durch, und das schlägt nun beim zweiten Album "Night Walker" seiner Band Living Being voll durch. Viel zarter und mit viel weniger Noten kann man Bonos "Bang Bang" nicht in Szene setzen, viel dramatischer das Thema von Henry Purcells "What Power Art Thou" nicht herausschälen.

Natürlich sind auch die im jungen Jazz seit e.s.t. unverzichtbaren Steigerungsstücke dabei, Vincent Peirani verarbeitet zum Beispiel "Stairway To Heaven" von Led Zeppelin in einer sich zu hymnischem Bombast auftürmenden Suite. Oft aber reichen ihm minimal-music-artige Motive oder schlichte Melodielinien. Oder er überlässt seinen Begleitern das Feld, denn eines ist sofort klar: Hier spielt eine Band, kein Solistenensemble. Auch ein Tony Paeleman am Fender Rhodes, Julien Herné an E-Bass und Gitarre oder Yoann Serra am Schlagzeug dürfen "aufzeigen". Und allen voran natürlich Peiranis inzwischen ebenfalls zum Star aufgestiegener Freund und Wegbegleiter Emile Parisien. Der schuf seine einzigartigen, vom ganzen Körper mitgespielten Sopransaxofon-Passagen so locker wie nie. Auch er muss sich eben nichts mehr beweisen.