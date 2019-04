8. April 2019, 18:54 Uhr Kurzkritik Zarte Skizzen

Pianist Rafał Blechacz und das Mozarteumorchester

Von Paul Schäufele

Was für ein schöner Sonntag! Das mag sich mancher Münchner Konzertgänger schon bei der Ankündigung gedacht haben: Rafał Blechacz kommt nach München, beide Klavierkonzerte Chopins in den Händen. Dass das Konzert zum Ereignis wird, hängt nicht nur an seinem gewohnt aristokratisch feinen, sensiblen Spiel. Großen Anteil daran hat auch das Mozarteumorchester unter Riccardo Minasi.

Nach Schuberts mit rossinihafter Leichtigkeit musizierten "Ouvertüre im italienischen Stil" bildet das Salzburger Ensemble den idealen Partner für Blechacz' Solistenkunst. Über einem beinah kammermusikalisch reduzierten Klanggrund entfaltet sich seine Interpretation der Chopin-Konzerte als konzentrierte Erzählung eines Anti-Virtuosen. Gleichsam als Motto dienen die stürzenden Sechzehntel-Kaskaden, mit denen der Klavierpart des f-Moll-Konzerts einsetzt. Andere Interpreten nutzen es als auftrumpfendes Präsenzsignal, reißen damit die Tür auf. Blechacz schleicht sich ein, sich umblickend, ob nicht jemandem Vortritt gewährt werden könne. Man mag das als Allüre abtun, doch das Ergebnis spricht für sich. Mit einem Minimum an Bewegung erreicht er ein Maximum an Ausdruck. Das gilt für das Jeu perlé der Kopfsätze, in denen jeder Ton spricht, jede Stimme ein eigenes Timbre besitzt.

Die überbordenden Fiorituren der langsamen Sätze sind nicht Schmuckwerk, sondern eine expressive Steigerung der zu Grunde liegenden schlichten Kantilenen. Besonders im e-Moll-Konzert hat Blechacz Gelegenheit zu Klangzauber, etwa in den misteriösen, zart skizzierten Akkorden, die der Wiederkehr des Nocturne-Themas vorangehen. Und die folkloristisch inspirierten Rondo-Finali spielt Blechacz mit feinem Humor, ausgelassen, aber immer innerhalb der Grenzen musikalischer Noblesse. Auch hier ist es weniger die beiläufige Brillanz, die fasziniert, sondern die immense Anschlagskultur: Blechacz mag der diskreteste Pianist seiner Generation sein, aber sein Klang trifft den Hörer, wo er am empfindlichsten ist.