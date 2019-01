23. Januar 2019, 18:39 Uhr Kurzkritik Zarte Dynamik

Songwriter Tom Odell mit neuer CD in der Tonhalle

Von Vivian Harris

"I Sing, I Dance, And Boy I Entertain You", singt Tom Odell am Dienstagabend in der Tonhalle. Und tatsächlich: Der britische Singer-Songwriter und Pianist singt - alte und neue Songs. Er tanzt - auf seinem Flügel und dem Equipment des Tontechnikers. Unterhalten fühlt man sich also in jedem Fall.

Gleich zu Beginn, als Odell den Titeltrack seines neuen, dritten Albums "Jubilee Road" vorträgt, mutiert der 28-Jährige zu einer Kreuzung aus Rocket- und Piano-Man. Und auch andere Songs wie "Constellations" erinnern an eine sanftere Version von Elton Johns oder Billy Joels Siebziger-Pianomusik. Es geht dann auch mal härter zu, wenn seine Band einsetzt und ihn bei rockigen und jazzigen Interpretationen oder diversen Medleys unterstützt. Umso lauter aber ein Song endet, desto ruhiger fängt der nächste an. Manchmal hat das etwas von A-cappella-Gesang, weil Tom Odells Stimme auch in den zartesten Momenten voller Dynamik und Energie ist. Für alles, was er erzählen wolle, gäbe es zu wenige Strophen, sagt er dann. Aber es gelingt ihm doch, gefühlvolle Zeilen und Alltagssituationen so zu kombinieren und vorzutragen, dass man meint, man befinde sich nicht in einer Konzerthalle, sondern in einer kleinen Bar. Eine dieser Bars, in der man, wie Odell scherzt, besser keinen Cocktail trinken sollte. Dieses Gefühl verfliegt sofort, als er sich bei "Hold Me", einer optimistischen Pop-Nummer vom Debütalbum "Long Way Down" aus dem Jahr 2013 (nach dem Durchbruchs-Hit "Another Love"), den Weg durch das Publikum bahnt, das jubelt und Selfies mit ihm schießen will.

Ironischerweise folgt nach dieser Showeinlage ein langsames Stück, das genau diese Glorifizierung von Musikern infrage stellt. Aber wie gesagt: Odell singt, tanzt, und unterhält. Knapp zwei Stunden, was vielleicht doch ein wenig zu lang ist. Der weibliche Fan, der ihm beim letzten Song "Ich liebe dich" zuruft, dürfte das gewiss anders sehen.