Vor zehn Jahren spielten vier Münchner Abiturienten ihr erstes Konzert im Prinzregententheater, 2016 dann das Semifinale des ARD-Wettbewerbs. Das Goldmund Quartetts ist nun an diesen Ort zurückgekehrt mit einem derart kontrastreich spannenden Abend, dass man sich auf vier verschiedenen Kontinenten wähnte. Zu Beginn und am Ende stand hochemotionale, wütend trauernde Musik von Mendelssohn und Schostakowitsch, dazwischen das satirische "Jagdquartett" von Jörg Widmann, bei dem ein Schumann-Thema durch die Mangel gedreht wird, sowie später Haydn.

Das f-moll-Quartett op. 80 ist angesichts des Todes der Schwester so leidenschaftlich vorwärtsdrängende Musik Felix Mendelssohns wie keine andere aus seiner Feder. Das freilich hätten Florian Schötz, Pinchas Adt, Christoph Vandory und Raphael Paratore nicht in jeder Phrase derart aufgewühlt betonen müssen. So trübte sich die Intonation manchmal ein, während das allzu Expressive monochrom wirkte.

Dass die Vier auch ganz anders können, bewiesen sie mit dem dritten Quartett von Dmitri Schostakowitsch aus dem Jahr 1946. Es klingt gefährdet heiter zuversichtlich in den ersten beiden Sätzen und am Ende, dazwischen stellt es brutale Kriegsrealität und die Trauer über die Opfer in den Fokus. Diese widerstrebenden Gefühle wurden bis ins Detail hell ausgeleuchtet und mit größter Präzision, aber auch anteilnehmender Emphase in allen Stufen und Schattierungen musiziert.

Vorausgegangen war das op. 76/5 von Joseph Haydn, angesichts dessen man nicht weiß, was mehr zu preisen ist: Die Schönheit der so feinen wie reichen Variationen des Kopfsatzes, ein vollendet geistsprühendes Finale oder doch das traumhaft arios schwebende Fis-Dur-Largo. Die erste der Zugaben, der Bach-Choral "Alle Menschen müssen sterben", bündelte das Gehörte, mit dem "Ochsenfelder Schottisch" durften die begeisterten Hörer nach so viel tiefer Emotion wieder ins pralle Leben zurückkehren.