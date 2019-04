2. April 2019, 18:46 Uhr Kurzkritik Wut klingt gut

Joe Jackson zeigt sich in der Muffathalle von seiner besten Seite

Von Ralf Dombrowski

Er sagt das so beiläufig: "Wir konzentrieren uns auf ein Album pro Jahrzehnt", und stimmt "Stranger The Fiction" aus "Laughter And Lust" von 1991 an. Es heißt aber auch, dass Joe Jackson inzwischen auf ein Repertoire aus vier Dekaden Schaffenskraft zurückgreifen kann, ein immenser Schatz an Liedern, die je nach der Verfasstheit ihres Autors viel Kraft entwickeln. Denn immer, wenn er wütend ist, wird er richtig gut.

Das war schon zu Beginn der Karriere so, als man den von Asthma geplagten Newcomer aus der Hafenregion von Portsmouth als neue Stimme des New Wave zunächst nicht ernst nahm. Inzwischen ist er wieder dezent verärgert, zum Beispiel über das politische Brimborium seiner britischen Landsleute, aber auch über die Anmaßung des Älterwerdens, das die eigene Perspektive grundlegend verändert. Daher nennt er sein aktuelles Album "Fool" und meint auf der Bühne der ausverkauften Muffathalle: "Die Lieder handeln von Dingen, die wichtig werden, wenn du älter wirst. Freundschaft zum Beispiel und Humor. Wenn du das nicht hast, bist du ziemlich am Arsch." Das Publikum applaudiert und ist überhaupt sehr wohlwollend, denn das Panoptikum von Jacksons Songs ist eher nach Pathos als nach schmissiger Konzertdramaturgie ausgewählt.

Die meisten Stücke sind in mittlerem Tempo gehalten, der Rock tritt in den Hintergrund zugunsten nachdenklicher Momente, auch wenn "Sunday Papers" oder "You Can't Get What You Want" zwischendurch auch einmal Fahrt aufnimmt. Die Band arbeitet dabei vor allem effektiv, ausladende Soli etwa werden zugunsten der überwiegend in den Original-Arrangements gehaltenen Lieder weitgehend vermieden. Das ist konsequent, schließlich muss Jackson mit Mitte sechzig nicht mehr den Berufsjugendlichen mit pickeligen Pubertätsproblemen mimen. Dann allerdings kann man sich auch Gedanken darüber machen, ob man seine Konzerte in Zukunft lieber bestuhlt. Die Musik gibt es her, Jacksons Wut klingt gut. Ihre Anarchie ist längst Ästhetik, die man auch im Sitzen goutieren kann.