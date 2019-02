1. Februar 2019, 18:48 Uhr Kurzkritik Wummernde Loops

Der Klarinettist Claudio Puntin und Alba G. Corral in der Whitebox

Von Ralf Dombrowski

Electronics können etwas Natürliches sein. Seit mehr als drei Jahrzehnten ist der Schweizer und inzwischen in Berlin lebende Klarinettist Claudio Puntin auf der Suche nach Klangerweiterungen seines Instruments. Er ist dabei so hartnäckig, dass der Münchner Instrumentenbauer Benedikt Eppelsheim eigens eine Kontrabassklarinette für ihn entwickelt hat, um das Soundspektrum in den Tiefen zu vergrößern. Puntin spielte das optisch eher an ein Saxofon erinnernde, eindrucksvoll wummernde Instrument in der Whitebox, aber er beließ es nicht dabei, sondern fügte dem Naturklang verschiedene Loops, Verfremdungen und kommentierende Geräusche und Pulse hinzu. Mehr noch: Gemeinsam mit der spanischen Computerkünstlerin Alba G. Corral überschritt er die Sinnes-Grenze kommunizierender optischer und akustischer Strukturen. Das ist nicht prinzipiell neu, allerdings in dieser gegenseitigen Aufmerksamkeit selten zu erleben. Denn Puntin und Corral entwickelten ihre synästhetischen Klangbilder reaktiv und kontrastiv, ohne dass einer der beiden Partner die Führung übernahm.

Corral legte vor allem Wert darauf, dem optischen Fluss trotz abstrakter Formen einen organischen Ablauf zu geben, Farben auseinander wachsen zu lassen und der Flächigkeit der zweidimensionalen Projektion durch langsam ineinandergreifende, oft geometrische Figuren eine Ausdehnung zu geben, die über die Beamerfläche hinaus wirkte. Puntin wiederum ging in der Gestaltung seiner akustischen Räume auf dieses Wechselspiel von konkreten und morphenden Formen ein und entwickelte eher Texturen, Schwebungen und fein balancierte Stimmungen als lineare Motive. Aus der Improvisation wurde eine Installation, eine Momentaufnahme, die noch viel Entwicklung etwa in Richtung Dreidimensionales, Virtuelles in sich birgt. Als Auftakt des Schlusswochenendes des Out-Of-The-Box-Festivals, das schon Musik aus Eis oder unter Wasser in die Whitebox geholt hat, präsentierten Puntin und Corral damit ein sphärisch-persönliches Beispiel gestalterischer Grenzüberschreitung. Und einen Verweis darauf, dass Musik so viel mehr sein kann als ein File im Ohr.