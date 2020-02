Ein wenig hatte man damit gerechnet, dass die Sea Girls bei ihrer Show im Strom den Brexit thematisieren. Schließlich handelt es sich um ihre Heimat. Und sie stehen am Abend des britischen Austritts aus der EU auf der Bühne. "Wir wollen gar nicht zurück nach Hause", sagt Gitarrist Rory Young kurz vor Schluss zwar, bezieht sich dabei aber nur auf das Ende ihrer Europa-Tournee. Es gibt weder einen emotionalen Monolog darüber, dass an diesem Freitag nun doch der Tag gekommen ist, noch nuschelt jemand beiläufig "Fuck Brexit" wie bei manch anderen Konzerten. Hätte vielleicht auch irgendwie die Stimmung verdorben.

Die ist bei der Club-Show der Indierock-Band ab dem ersten Song ausgelassen, vor allem beim Publikum. Dieses scheint zu Beginn fast noch motivierter zu sein als Frontmann Henry Camamile. Der zeigt sich im Vergleich zu seinen drei Bandkollegen anfangs etwas zurückhaltender, hämmert verlegen auf seine Gitarre, während er ins Mikrofon singt und mit starrem Blick in die Menge schaut. In einigen Momenten wirken die Sea Girls auch sichtlich überrascht darüber, dass ihr tanzbarer Gitarrensound auch in München so gut ankommt. Obwohl die Newcomer das aus ihrer Heimat eigentlich gewohnt sind: Der BBC nahm sie in die renommierte Longlist "Sound of 2019" auf - als einzige Band. Und schon seit 2017 ist das Indie-Quartett fester Bestandteil bekannter Festivals, wo es durch seine energiegeladenen Shows bekannt wurde. Die Drums scheppern, der Bass knarzt, die Gitarren verleiten durch eingängige Rockriffs zum Headbangen.

Auch das Strom, das nun wirklich um einiges kleiner ist als ein Festivalgelände, bietet genug Raum für eine ähnlich explosive Stimmung und - wie die Sea Girls versichern - den ersten Moshpit der Tour. Bei dem lässt sich sogar Camamile durch die Menge schubsen. Das ist der Vorteil an Clubkonzerten. Sie haben immer etwas Intimes. Hier geht es dann doch irgendwo noch um Zusammenhalt und Zugehörigkeit.