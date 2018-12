23. Dezember 2018, 18:46 Uhr Kurzkritik Wilde Jagd

Organist Cameron Carpenter enttäuscht in der Philharmonie

Von Paul Schäufele

Ob es eine gute Idee war, Strauss' "Till Eulenspiegel" an den Anfang des Programms in der Philharmonie zu setzen? Keine Frage, die Bamberger Symphoniker unter Christoph Eschenbach spielen hervorragend, plastisch und schlank zugleich und schaffen es, dem Lieblingsschalk ambitionierter Orchester die Schellenkappe zu polieren: absolute Transparenz und Eschenbachs Sinn für Farben erzeugen eine frische Interpretation des oft gehörten Tongedichts.

In Verbindung mit dem nächsten Programmpunkt verleitet der Eulenspiegel allerdings zu unvorteilhaften Assoziationen. Cameron Carpenter bringt Rachmaninoffs Paganini-Rhapsodie auf seiner "Touring Organ" zum Klingen. Und man fragt sich: Meint der amerikanische Organist das ernst? Ist es eine Provokation, eine Eulenspiegelei, ein Scherz auf Kosten eines Klassikbetriebs, dessen Entwicklung mit den Errungenschaften der Technik nicht Schritt gehalten hat? Unzählige weiße Boxen umzingeln das Orchester, die Elektronik regiert die Musik. Aus den Variationen wird eine Jagd nach immer noch lauteren, bunteren Klängen. Carpenter wechselt die Register nahezu taktweise, experimentiert mit Klängen, die aus unterschiedlichen Richtungen kommen. Das Ergebnis ist eine musikalische Ruine, zusammengebrochen unter der Last der Effekte. Zusammenhang, Spannung, Folgerichtigkeit, davon ist nichts zu hören. Stattdessen werden Töne in den Raum geworfen, unmotiviert, aber technisch getüncht, der Hörer soll sich einen Reim darauf machen. Diese Art der Interpretationsverweigerung wirkt bei aller akrobatischen Souveränität am Instrument nicht virtuos, sondern überfordert.

Als Meister des musikalischen Erzählens präsentiert sich dagegen Eschenbach mit Schumanns zweiter Symphonie. Im Dialog der Instrumentengruppen und durch sensible Gestaltung der für Schumann so wichtigen Mittelstimmen fesselt die Interpretation vom ersten Takt an. Der runde Klang der Bamberger Symphoniker trägt das seine dazu bei. So klingt es, wenn Logik und Ausdruckswille zusammentreffen.