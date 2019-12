George Gershwins "Concerto in F" für Klavier und Orchester ist bei Weitem nicht so berühmt wie die auf gleiche Weise besetzte "Rhapsody in Blue" - welche Gershwin-Komposition wäre das schon. Die Verwandtschaft zwischen den beiden konzertanten Werken aber ist unüberhörbar, das gilt für den grundsätzlichen Werkcharakter, das gilt für so manche kompositorische Detailidee und ganz gewiss für Gershwins Händchen für schöne Klarinetten-Kantilenen.

Bei der Darbietung des "Concerto in F" durch den Pianisten Louis Schwizgebel und das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks unter der Leitung von John Wilson im Herkulessaal will indes keine große Wärme entstehen. Schwizgebel sitzt hoch konzentriert vorgebeugt über der Klaviatur. Seine Interpretation ist auf Akkuratesse ausgelegt, auf Präzision. Und in der Tat ist das für die vielen motorisch markanten Abschnitte dieses Klavierkonzerts nicht schlecht (noch wirkungsvoller wäre freilich, wenn das rhythmische Zusammenspiel zwischen dem Solisten und dem Orchester dann ebenso exakt wäre). In den melodischen Passagen aber wird die Darbietung oft etwas hölzern. Denn sowohl Schwizgebel als auch dem Orchester (den Holzbläsern und insbesondere der Trompete zu Beginn des zweiten Satzes) fehlt an diesem Abend die Elastizität, um Gershwins mitunter an den Jazz angelehnte Melodielinien lebendig und charmant wirken zu lassen. Europäisch kunstmusikalisch gespielt wie hier, klingt die Melodik dann matt und kantig, manches Forte arg hart - und die Musik damit eher nüchtern.

Deutlich schöner gelingen den BR-Symphonikern die reinen Orchesterwerke: André Previns freundliche und kurzweilige "Overture To A Comedy" zu Beginn bereitet in ihrer Betriebsamkeit viel Freude. Ganz besonders aber glückt Erich Wolfgang Korngolds Symphonie in Fis-Dur (eine bemerkenswerte Grundtonart) op. 40. Hier gibt es die markanten Konturen, die man zuvor schon dem Gershwin verpasste, wirklich. Wilson dirigiert das sehr zackig. Auch im anfangs hübsch zwitschernden, die Symphonie motivisch-thematisch zusammenfassenden Finale trifft er den richtigen Ton. Ganz besonders aber erfreut das Adagio, dessen samtschwarze, symphonisch weit ausgebreitete Ruhe (der Zemlinsky-Schüler Korngold wuchs im Wien Gustav Mahlers auf) vom Orchester wunderschön nachempfunden wird.