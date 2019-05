1. Mai 2019, 18:43 Uhr Kurzkritik Was böse ist

Gastspiele aus New York und Wien bei "Radikal jung"

Von Egbert Tholl

Wer macht denn so etwas? Im Internet findet man eine bizarre Animation, in der ein gezeichnetes Mädchen mit einem Laserstrahl traktiert wird, ihr die Haut aufgebrannt wird und ihr Inneres aus dieser Haut herausgezogen wird. Dieser kranke Scheiß gibt der Performance ihren Namen, "[50/50] Old School Animation" von Peter Mills Weiss und Julia Mounsey aus New York. In der Performance sieht man die Animation nicht, aber Mounsey spricht darüber. Sie ist sehr zierlich, sehr freundlich, sie erzählt von ihrem Körper, den sie als von sich selbst separiert empfand, erzählt, dass sie so gern ein guter Mensch wäre, aber das Böse in sich entdecken musste. Sie fand den Schmerz interessant, den sie anderen zufügen könne. Das äußerte sich ihrer Erzählung nach in fiesen Streichen: War sie mit einer Freundin in einer Bar und diese irgendwann besoffen, kippte sie ihr den Drink in die Handtasche, verbrannte sie, während die andere kotzend über dem Klo hing, mit einer Zigarette, warf ihren Wohnungsschlüssel in die Mülltonne. Ging ja alles, die Freundin war zu besoffen, um das noch mitzukriegen.

Das muss man erst einmal mit dem eingangs Erwähnten unter einen Hut kriegen. Dann tritt Mo Fry Pasic auf, gibt das "Oh My God"-American-Girl, stellt die gepeinigte Freundin dar, übergibt sich auf die Bühne, ein bisschen - im Moment der Aufführung ist das gar nicht sonderlich krass, aber da bleibt etwas imposant unangenehm im Inneren kleben.

Davor: Robert Menasses Roman "Die Hauptstadt", fürs Schauspielhaus Wien adaptiert von Lucia Bihler. Ein Zwischenreich voll mit horrorartigen Figuren, einem virtuosen Barkeeper wie aus einem expressionistischen Stummfilm, tolle Musik von Jakob Suske, aber: Menasse plädiert für Europa, hier zerlegen es groteske Figuren, die keinen interessieren.