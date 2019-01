24. Januar 2019, 18:52 Uhr Kurzkritik Wanderer mit Weltschmerz

Der Bariton André Schuen in der Allerheiligen Hofkirche

Von Klaus Kalchschmid

Wer hätte gedacht, dass sich Franz Schuberts "Der Wanderer" D 649 unmittelbar an ein ladinisches Volkslied anschließen lässt, als entstammte beides der gleichen musikalischen Welt. Beim wunderbaren Liederabend von André Schuen und seinem höchst lebendig und aufregend mitgestaltenden Pianisten Daniel Heide in der Allerheiligen Hofkirche hörte man, wie stark das vermeintliche Kunstlied aus dem Melos des Volkslieds aus Schuens Heimat schöpft und wie nah Schubert stets dem unverstellt unmittelbaren Singen ist. Aber man muss beides so fein und zugleich schlicht, so raffiniert und doch ungemein natürlich singen können, wie es dem jungen Bariton auch mit "Der Wanderer an den Mond", "Nachtstück" oder "Wanderers Nachtlied" gelang - immer wieder leiseste Töne wagend oder eine zarte, körperlose und doch so berührende Kopfstimme wie schon auf seiner exquisiten Schubert-CD von 2016 oder mit einer Auswahl von Schottischen Volksliedern zur Begleitung von Klaviertrio auf seiner Beethoven-CD aus dem gleichen Jahr.

Das Ganze funktionierte auch umgekehrt: So folgte Schuberts "Die Sterne", deren Strahlen zum Segen eines sich liebenden Paars ersehnt wird, das ladinische "Bën danter mile stëres - Wohl unter tausend Sternen" von Felix Dapoz. Himmel, Mond und Gestirne, Nacht und Träume, Liebes-Sehnsucht und -Leid: Der ganze romantische Weltschmerz wird in all diesen Liedern destilliert, und Schuen findet dafür mit Heide alle Facetten zwischen größter Zartheit und männlicher Attacke. Denn umso kerniger und viriler im durchaus lustvoll extrovertierten Forte klang nach der Pause manches in den Vertonungen von drei Petrarca-Sonetten aus der Feder Franz Liszts, der damit fast ein neues Genre schuf. Changiert seine Musik doch irgendwo zwischen Rezitativ, Ariosem und Liedhaftem, stets den Feinheiten des Textes folgend.

Ebenfalls kunstvollstes Italienisch boten die vier Kanzonen Francesco Paolo Tostis nach Texten Gabriele d'Annunzios, die an Liszt ebenfalls unmittelbar anschlossen und die überfeinerten Texte d'Annunzios kongenial in Musik setzten. Erst die "L'ultima canzone" Tostis offenbarte dann das bekannt schmelzend Schmalzige des Italieners. Als letzte Zugabe folgte die Schumann-Vertonung von Kerners "Alte Laute" - ein überaus zartes Mirakel, nach dem zu Recht nur zögerlich Applaus einsetzen mochte.