7. Oktober 2018, 18:48 Uhr Kurzkritik Von unten

Deutschlands erfolgreichster Rap-Provokateur Gzuz

Von Stefan Sommer

Auf dem Parkplatz wummert der Bass in tiefergelegten Autos mit getönten Scheiben. Anlagen pumpen auch nach dem Konzert vor der Halle seine Songs auf voller Lautstärke wie verspätete Echos. Aus heruntergelassenen Fenstern strecken Teenager Mittelfinger und brüllen mit: "Sieh dich mal um, all die Waffen sind scharf!" Vor Minuten stand der Hamburger Rapper Gzuz vor ihnen auf der Bühne der Tonhalle - Oberkörper frei, zutätowiert, Sturmmaske. Die Unterweltgröße präsentierte das Nummer-1-Album "Wolke 7" dort vor einer Kulisse aus überdimensionalen Maschinengewehren aus Plastik.

Fantasieren viele seit den Verbrecher-Epen der amerikanischen Ur-Gangsterrapper Tupac und Notorious B.I.G. in ihren Texten von angeblichen Verbindungen in die Kriminalität, weiß Kristoffer Jonas Klauß alias Gzuz, wovon er spricht. Er ist vorbestraft, seine Ganoven-Biografie ist kein lyrisches Ich, sondern eine Akte der Kriminalpolizei. Nebenher ist das Mitglied der "187 Straßenbande' der kommerziell erfolgreichste deutsche Hip-Hopper der vergangenen Jahre: Singles wie "Drück Drück" oder "Was hast du gedacht?" haben Rekorde in Streaming-Portalen gebrochen. Seine Erzählungen beschreiben Parallelgesellschaften, in denen Ehre, Stolz, Geld und Kokain regieren - und Frauen nichts zu sagen haben. No-Go-Areas, wo jeder dealt oder zuschlägt, weil die Versprechen der Wohlstandsgesellschaft nichts mehr bedeuten.

Sein Konzert in der Tonhalle ist ein Best-of dieser sorgfältig inszenierten Gangster-Romantik. Thematisch und stilistisch recht vorhersehbar, hält seine gewaltige Aura das Set zusammen. Gzuz ist ein präziser Rapper und ein eindrucksvoller Performer. Ob er von Drogendeals mit arabischen Clans, Schlägereien, Lieblingskarossen, Fitnessstudio-Marotten, dem Tod seiner Mutter oder seiner 187-Ersatzfamilie spricht - seine Geschichte funktioniert. Alles ist Biografie und gleichzeitig Provokation, Arbeit am eigenen Mythos und Bankkonto.