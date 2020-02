Mei, der Michi. "Schön, dass ich da bin!", ruft er im Lustspielhaus erst mal. Stimmt: Man freut sich, wenn der Altinger dran ist. "Wie schau ich aus?" Wie immer: Jeans, hemdsärmelig, einer von uns halt. "Und wie geht's mir?" Wie wird's ihm schon gehen, dem oidn Bazi? Brutal guad natürlich, Fetzngaudi, Oida! Oder macht der uns etwa was vor? Flunkert der uns an, ist eigentlich kreuzunglücklich und denkt sich vielmehr: ,Die Realität wird erträglicher, wenn man sie neu erfindet.' Ist der am Ende gar nicht so nett, sondern bloß ein Blender?

In "Schlaglicht", seinem 15. Bühnenprogramm und Teil Zwei einer Trilogie, verhandelt der Ganzspätvierziger Michael Altinger den Verlust von Wahrheit und Moral. Klingt brutal erdenschwer und nach geisteswissenschaftlichem Proseminar, ist aber doch der gewohnt vogelwilde und gar nicht mal dezent aufgekratzte Altinger-Abend. Der reicht thematisch vom Älterwerden ("Boid bin i oid") über Flugscham und Kartoffelsalat als Keimzelle menschlichen Miteinanders bis zum Männeryoga des Strunzenöder Schnapperwirt-Stammtischs. Ist doch alles eins, da braucht der Altinger keinen halben Gedankengang für. Aber wieso Trilogie? Für Freunde von Fortsetzungen kurz der Plot: Teil Eins hieß "Hell", darin freundet sich der Michi mit einem Unfallgegner an. Der heißt Hellmut Lux und ist für ihn fortan Heilsbringer, Lichtgestalt und sehnlich erwarteter Star-Gast der für ihn anberaumten Grillparty hinter der Bühne. Logisch, dass der Blender nicht auftaucht. Immerhin sorgt er am Ende für einen veritablen Cliffhanger für Teil Drei.

Mit Alex Liegl und Thomas Lienenlüke hat Altinger sich da ein schönes Panoptikum zusammengesponnen (Regie: Gabi Rothmüller), beklagt den Trend zum Rückzug in die persönliche Echokammer, zeigt die verheerenden Folgen gelernter Verhaltensmuster auf, lässt den Saal zu Ballermann-Sound (Musik: Martin Julius Färber) "Pollenallergie" grölen und führt einen auch sonst schön hinterfotzig aufs Eis: "Ihr seid ein junges, vitales Publikum - seit vielen hundert Jahren schon." A Hund isser scho, der Michi.