Große Lust auf ein Wiedersehen der Oper machte die halbstündige Suite für Sopran und 20-köpfiges Ensemble "Puzzles and Games" aus Unsuk Chins 2007 an der Bayerischen Staatsoper uraufgeführter "Alice in Wonderland" am zweiten Abend des Schönberg-Festivals der Musikhochschule in der Reaktorhalle. Anna-Lena Elbert steht schon vor dem exzellenten Ensemble Oktopus unter der Leitung von Konstanzia Gourzi in weißer Bluse, kurzem blauen Rock und Schleife im Haar, als wär's die kleine Alice. Dazu singt sie mit einer bezaubernden Mischung aus Naivität, Aufmüpfigkeit und stimmlicher Virtuosität fast alles, was das staunende Mädchen in den ersten fünf Szenen zum Besten gibt, eine Katzen-Arie und den Monolog der Herzogin. Dazu kam ein neuer Prolog, der eigentlich den Epilog der Erzählung von Lewis Carroll darstellt.

Vorausgegangen waren Fünf Klavierstücke op. 23 (subtil: Vincent Neeb) von Arnold Schönberg, die den Puffer zu Christian Josts "Paradox" nach dem gleichnamigen Gedicht von Hans Thill bildeten, dargeboten von der Sopranistin Julie Catherine Eggli, wie sich auch im ersten Teil Schönberg-Klavierstücke mit Ensembles abwechselten. So folgten auf op. 19 (diffizil gestaltet von Amadeus Wiesensee) die beiden wunderbar musikantischen Quartette für Klavier, Oboe, Trompete und Fagott des Schönberg-Schülers Nikos Skalkottas. Op. 33 (Robert Florian Daniel) ging dem atmosphärisch dichten Stück "dies secundus" von Marco Nikodijevic voraus: Vielfarbig schillernde Musik ist das für Harfe, je zwei Trompeten und Flöten, drei Schlagwerker und acht Streicher, die den zweiten Schöpfungstag, also die Erschaffung des Himmels plastisch beschreibt.

Am vierten Tag des Festivals an diesem Donnerstag stehen in der Musikhochschule bei freiem Eintritt Werke des Lehrers (op. 13 und 40) sowie seiner Schüler Berg (op. 5), Webern (op. 27) und Skalkottas auf dem Programm.