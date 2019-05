5. Mai 2019, 18:51 Uhr Kurzkritik Viel Aktion

Die Philharmoniker unter Barbara Hannigan

Von Michael Stallknecht

War Joseph Haydn Ungar? Nach heutigen geografischen Gesichtspunkten zumindest dem langjährigen Arbeitsplatz nach, der sich in den Schlössern der Familie Esterházy befand. So hat es Charme, dass Barbara Hannigan Haydns 86. Symphonie in ihr Programm mit den Münchner Philharmonikern einbindet, das von volksmusikalischen Bezügen des ungarischen Raums geprägt ist.

Sie finden sich bei Béla Bártok, der mit der Ersten Rhapsodie für Violine und Orchester sowie der Konzertversion des "Wunderbaren Mandarin" den Rahmen des Abends steckt, im "Concert Românesc" von György Ligeti, der ebenso wie Bartók Volkslieder sammelte, und auch noch bei dem heute 93-jährigen György Kurtág, wenn er in "Hét dal" und in "Zur Erinnerung an einen Winterabend" das Zymbal, die volkstümliche Klaviervariante, verwendet. Auf jeden Fall ist die leicht hirnwütige Zusammenstellung ein typisches Hannigan-Programm: Mit einem klaren Schwerpunkt im 20. Jahrhundert, kann sie hier auch ihrer Doppelbegabung als Sopranistin und Dirigentin folgen. Für Kurtágs Lieder verlässt das Orchester die Philharmonie, um einem kammermusikalischen Format zwischen ihr, dem Zymbalisten Luigi Gaggero und dem Geiger Sreten Krstič Platz einzuräumen. Krstič, seit 1982 Erster Konzertmeister der Münchner Philharmoniker, gibt damit sein Abschiedskonzert, weshalb er unter anderem in Bartóks Rhapsodie mit süßem Ton und ungebrochen jugendlichem Mut zur Attacke solistisch glänzen darf. In der rhythmischen Koordination zwischen ihm und seinen ehemaligen Kollegen hapert es freilich zumindest am ersten, als Jugendkonzert stattfindenden Abend noch etwas. Es liegt nicht zuletzt daran, dass Barbara Hannigan als Dirigentin auf viel Aktion setzt, was auch in der relativ groß besetzten Haydn-Symphonie für klanglichen Überdruck sorgt und den langsamen Satz nicht frei schwingen lässt. Die Ambitioniertheit scheint so Stärke wie Schwäche des Programms zugleich.