Zusammen 228 Lebensjahre, davon rund drei Viertel im Dienste des freien Jazz: Paul Lytton, Evan Parker und Alexander von Schlippenbach sind die Silberrücken der Avantgarde, drei Veteranen der Befreiung, die aus der Geste von einst einen gemeinsamen Kosmos entwickelt haben. Denn ursprünglich und vor langer Zeit ging es für die europäischen Musiker darum, sich von der Dominanz amerikanischer Vorbilder zu lösen, die in der Domäne der improvisierenden Musik einen Universalanspruch auf Authentizität behaupteten. Man wehrte sich, indem man die Nachahmung verweigerte, sein eigenes Ding suchte und an andere Traditionen anknüpfte als die Aylers, Colemans, Taylors der in Übersee ästhetisch rebellierenden Szene. Der Berliner Pianist Alexander von Schlippenbach mischte bereits in den späten Sechzigern in den Kreisen der Revoluzzer mit, traf auf den britischen, gleichgesinnten Saxofonisten Evan Parker und den Aachener Schlagzeuger Paul Lovens, was 1970 dann zu einem Trio führte, das seitdem kontinuierlich an der Gemeinsamkeit der Freiheit feilt. Statt Lovens gehört inzwischen Paul Lytton zum Team, ebenfalls ein alter Bekannter aus den Aufbruchsjahren, und so erlauben es sich die drei alle Jahre wieder in der Vorweihnachtszeit, in der Unterfahrt zum Ortstermin zu bitten.

Natürlich hat sich nichts geändert. Das freie Spiel ist längst Konsens und seine Techniken des motivischen und energetischen Umkreisens totaler Zentren ein Topos des zeitgenössischen Ausdrucksinventars. Trotzdem ist es ein intellektueller und für manchen fortgeschrittenen Hörer auch körperlich erfahrbarer Spaß, den Originalen bei der Arbeit zuzuhören. Denn Paul Lytton, Evan Parker und Alexander von Schlippenbach agieren auf einer Basis unbedingter Gemeinsamkeit, die alle Ausbrüche und Rücknahmen, Verweise und Ausblicke, Zitate und Dekonstruktionen zu einem Universalflow eines durch sie kommunizierenden Kollektivausdrucks verdichtet. Es ist die Lebensmusik dieses Trios, wunderbar weit von aller Alltäglichkeit entfernt.