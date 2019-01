10. Januar 2019, 18:42 Uhr Kurzkritik Verzaubert

Santtu-Matias Rouvalis Debüt bei den Philharmonikern

Von Egbert Tholl

Der finnische Dirigent Santtu-Matias Rouvali ist 33 Jahre alt, dirigiert zum ersten Mal die Münchner Philharmoniker und hat diese offenbar verzaubert. Er hat einen sehr wuscheligen Lockenkopf, verzichtet auf einen Frack und tanzt. Sein Dirigieren ist wunderschön anzusehen, jede seiner großen Bewegungen hat eine Poesie. Mit dieser hämmert er Prokofjews fünfte Symphonie in die Gasteig-Philharmonie, dass die Musik zum physischen Erlebnis wird. Alles ist geschliffen, alles ist konkret, die Blechbläser feiern ein Fest. Auch noch die gspinnertste Idee dieser nur vordergründig klassizistischen Symphonie überzeugt durch radikale Klangexaltation. Vieles ist aberwitzig, nichts ist zufällig, sondern radikal ausformuliert.

Noch fantastischer ist die Überrumpelung zu Beginn, "En Saga" von Jean Sibelius, ein vermutlich weitgehend unbekanntes Stück, erfunden im Zusammenhang mit dem "Kalevala"-Sagenkosmos, vielleicht einst gedacht als Zugaben-Stückerl, aber dafür viel zu voll gepackt mit tausend Ideen. Ja, man könnte an Sagenerzählungen denken, auch viel an Natur, man kann sich aber auch einfach lustvoll verlieren in den süffigen Melodien und dem Einfallsreichtum der Instrumentation. Rouvali zaubert mit den Philharmonikern herrlich seufzende Klänge und erschafft aus größter Fülle eine umwerfende Tiefe. Innig singt Alexandra Gruber mit ihrer Klarinette über einem feinen Streichergespinst, das Ende ist magisches Verlöschen.

Danach noch eine äußerst herzliche Erscheinung, die Cellistin Harriet Krijgh, gekleidet in extravagante Eleganz. Auch sie gibt ihr Debüt bei den Philharmonikern und spielt den Solopart von Edward Elgars Cellokonzert. Sie spielt ihn, dabei durchaus Elgars Vorstellungen treffend, als wäre sonst niemand da. Bringt das Orchester Licht in die Musik, bleibt sie versunken in ihrer Welt, zu der der einfache Zuhörer nicht so ohne weiteres Zugang hat. Ihr Ton changiert zwischen mürber Heiserkeit und zehrendem Gesang, sie spielt, als wiege sich ein einsamer Baum im Wind. Dabei hat sie viel Kraft, kann sehr unternehmungslustig, ja hemdsärmelig, praktisch sein. Aber halt auch sehr grüblerisch, bei aller Freundlichkeit. Ihre Zugabe ist dann wirklich zauberhaft: Mit dem Leitcellisten der Philharmoniker, Michael Hell, spielt sie ein feines Duett, den langsamen Satz aus Jean Baptiste Barrières zehnter Sonate für zwei Celli. Da ist nichts mehr solipsistisch, da ist alles schön.