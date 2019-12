Das Spielzeit-Motto der Bayerischen Staatsoper prangte groß in Schwarz auf dem orangefarbenen Programmheft der fünf Themenkonzerte aus Anlass der bevorstehenden Deutschen Erstaufführung von Hans Abrahamsens Oper "The Snow Queen": "Kill your Darlings" im Sinne von "Lass das weg, was dir am meisten am Herzen liegt, wenn es einfach nicht funktionieren will" steht da und schien ein unfreiwilliger Kommentar zur Aufführung des dritten Streichquartetts von Robert Schumann beim vorletzten Konzert der Reihe im Säulensaal der Alten Münze zu sein. Denn das anspruchsvolle Werk passte weder in die hallige, basslastige und vieles nivellierende Akustik dieser Gewölbe, noch hatten Felix Key Weber, Ginshi Saito, David Ott und Rupert Buchner wohl genug Probenzeit, um spieltechnisch und gedanklich tief genug in die Geheimnisse des diffizilen, auch metrisch so fragilen Gebildes eindringen zu können.

Dabei gelangen zuvor die drei kleinen Nocturnes für Streichquartett und Akkordeon (Kai Wandler) von Hans Abrahmsen ausgezeichnet. Aber das ist eine weitgehend leise, obertonreich luftige Musik, die in diesem Raum fein schweben konnte. Auch die abschließenden, verschiedenste Charaktere und Klangwelten offenbarenden zehn Preludes des 20-Jährigen konnten Farben und ein je eigenes Gewicht entfalten.

Am Anfang stand wie stets ein Vortrag, diesmal zum Thema "Wenn Nervenzellen sich missverstehen - Biologische Ursachen von Autismus". Nils Brose, Direktor der Molekularen Neurobiologie am Max-Planck-Institut für experimentelle Medizin Göttingen, vermochte anhand von Schaubildern und Filmen über Experimente mit Mäusen auch Laien das Problem fehlerhafter Kontakte zwischen Synapsen der Nervenzellen gut nachvollziehbar zu erläutern. Er leitete überdies Schlüsse für Charakter und Therapie psychischer Erkrankungen ab und stellte eine Verbindung her zum latent autistischen Charakter von Kay, der männlichen Hauptfigur in der "Snow Queen".