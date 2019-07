26. Juli 2019, 18:47 Uhr Kurzkritik Verspielt

Tash Sultana macht das Zenith zum Kinderzimmer

Von Vivian Harris

Tash Sultana spielt Gitarre, Mandoline, Keyboard, Trompete, Perkussionsinstrumente. Sultana ist aber keine Multiinstrumentalistin. Und auch kein Multiinstrumentalist. Denn so wie Sultanas Sound sich keinem Genre zuordnen lässt - mal erinnert er an Reggae, mal wird er psychedelisch und dann wieder soulig - genauso möchte sich Tash keinem Geschlecht zuordnen lassen. Non-binär heißt das, wenn man weder als Frau noch als Mann kategorisiert werden möchte - und tut eigentlich nichts zur Sache: "Lasst uns über die ganze Scheiße nicht mehr nachdenken", ruft Sultana dem Publikum im Zenith zu. "Lasst uns einfach nur die Musik genießen."

Genau das tut Tash schon ihr ganzes Leben lang: Als sie zweieinhalb ist, schenken ihre Eltern ihr eine Ukulele. Mit drei kommt dann die Gitarre dazu. Neben ihren verspielt-virtuosen E-Gitarren-Soli ist Sultana auch dafür bekannt, mit einer Loop-Maschine zu arbeiten. Das brachte sich die Australierin bei, als sie ihr exzessives Gitarrenspiel wegen einer Nervenentzündung einschränken musste. Mit dem Gerät wiederholt sie einzelne Segmente, die sie live einspielt: Rock-Riffs und Hip-Hop-Rhythmen, aber auch Beatboxing oder Gesang. Tashs Auftritte erinnern an ihre "Live Bedroom Recordings", die Musikvideos aus ihrem Kinderzimmer in Melbourne. Etwa die Hälfte des Konzertes ist die Künstlerin nämlich ganz bei sich, hüpft auf einem Bein über die Bühne, improvisiert und experimentiert mit verschiedenen Klängen. Dieses musikalische Multitasking ist der Grund dafür, dass es kaum auffällt, dass die 24-Jährige erst nach etwa 45 Minuten eine kurze Pause einlegt, um sich ans Publikum zu wenden. Und es ist auch der Grund dafür, dass sich eine große Konzerthalle in München wie ein kleines Kinderzimmer in Melbourne anfühlt.