1. März 2019, 18:53 Uhr Kurzkritik Verfressen

Philippe Quesnes "Crash Park" zu Gast an den Kammerspielen

Von Egbert Tholl

Philippe Quesne hat ein inniges Verhältnis zu Maulwürfen, das ist schön. In mindestes drei seiner Arbeiten sind Maulwürfe auf der Bühne, schöne, dicke Maulwürfe, in denen Menschen stecken, die zu Tieren werden. Die sind dann nicht nur freundlich. Auch in seiner jüngsten Arbeit, "Crash Park", die die Münchner Kammerspiele erfreulicherweise in ihrer Spielhalle zeigten, gibt es Maulwürfe, aber nur ganz am Anfang. Sie sind die Ureinwohner einer Insel, neben der ein Flugzeug abstürzt. Die Insel muss man sich wie einen palmenbewachsenen Guglhupf vorstellen, sie ist innen hohl, weil sie ein Vulkan ist, kreisrund und dreht sich. Der Insel vorgelagert ist ein Riff, das aussieht wie die Backenzähne von einem ehemals sehr großen Tier. Und dann ist da eben noch der Rumpf eines Flugzeugs, aus dem die Überlebenden krabbeln, die man zuvor noch bei der Nahrungsaufnahme im Video gesehen hat, raschelnd mit den vielen Plastikverpackungen, in die nun einmal das Essen in einem Flugzeug eingeschweißt ist.

Immer wenn Quesne in seinem französischem Atelier eine Aufführung erschafft, kommt eine Zauberwelt dabei heraus, in der gar nicht viel passieren muss - man schaut die Erfindung auch so gerne an. Auch in "Crash Park" passiert nicht viel. Erst überwinden die Überlebenden des Absturzes unter Mühen die wenigen Meter durch knöcheltiefes Wasser bis zur Insel, dann entdecken sie eine Höhle, machen aus der eine Bar, mutieren in ihrer Kleidung zu frühen Entdeckern aus dem 17. Jahrhundert, kriegen Besuch von einem Riesenoktopus, der allerdings nur sechs Arme hat, den sie erschlagen und verspeisen. Was als handgemachte Variante eines musiküberladenen Hollywood-Katastrophenüberlebensfilms beginnt, wird zur Parabel auf die Spezies Mensch, die alles erobern und sich untertan machen muss, auch noch die allerletzte Insel. Am Ende erklingt das schöne Lied "Fly me to the moon", und man kann sich an dem Gedanken erfreuen, dass die oktopusfressenden, lärmenden Menschen dort gut aufgehoben wären und die Maulwürfe wieder Ruhe hätten auf ihrer Insel.