10. Juni 2019, 18:51 Uhr Kurzkritik Unter Strom

"The Tallest Man On Earth" im Circus Krone

Von Martin Pfnür

Die Bühnen-Energie des schwedischen Folk-Musikers Kristian Matsson alias The Tallest Man On Earth kennt keine Grenzen. Sie ist ein Naturphänomen für sich und muss zu jedem Zeitpunkt dieses Solokonzerts entladen werden, anders geht es offenbar nicht. Also landet Matsson direkt mit einer Einlage zwischen Karatesprung und Ballettpirouette auf der Bühne, tigert, trippelt und kreiselt zum eröffnenden "To Just Grow Away" wie ein Schamane über seine offen gestimmte E-Gitarre gebeugt durch die Lichtkegel, und fixiert die vorderen Reihen dabei mit Blicken, für die das Adjektiv "herausfordernd" wohl einst erfunden wurde.

Maximal mitreißend ist das, mit welcher Emphase sich der 36-Jährige ins Zeug legt und den Song live in neue Kraftsphären überführt. Und doch ist da auch dieser Hang zur Überperformance, der mitunter etwas ungut mit Matssons Lust an der Clownerie kollidiert. Für die beschwingte Piano-Nummer "Little Nowhere Towns" hätte man ihn jedenfalls auch ohne prätentiöse Konzertpianisten-Posen gefeiert, und bessere Witze als ein immer höher heraufgeschraubtes Falsett, wie etwa in der eigenwilligen Bacharach-Interpretation "I Say A Little Prayer", gab es wohl auch schon mal.

Sei's drum. Der Mann will einfach kein fader Folkie sein, will unterhalten und begeistern, und genau das gelingt ihm ja auch. Mit schnarrender Stimme und einem Mordsarsenal an akustischen und elektrischen Gitarren spielt er sich durch seinen Katalog, der vor allem auf den ersten beiden Alben einen tollen (früh-)dylanesken Einschlag aufweist. Das grazil gepickte "Love Is All" kredenzt er live an der Elektrischen (keine "Judas"-Rufe vernehmbar) zu stampfenden rhythmischen Ausfallschritten, das dunkle "Time Of The Blue" gar als eine Art Banjo-Soul, und als er gegen Ende den großen galoppierenden Rumpler "The King Of Spain" hören lässt, liegt tatsächlich genau das in der Luft, was auch den Performer Kristian Matsson ausmacht: pure Energie.