1. März 2019, 18:53 Uhr Kurzkritik Unsentimental

Cellist Alban Gerhardt beim BR-Symphonieorchester

Von Harald Eggebrecht

Es war klanglich im Herkulessaal grosso modo ein praller Abend mit Musik aus England. Mit Benjamin Brittens "Four Sea Interludes" aus der Oper "Peter Grimes" begann es, dieser vielfarbigen, nuancenreichen, auch vehement aufschäumenden Meeresmalerei - durchaus ein Pendant zu Claude Debussys "La Mer". Der Dirigent Cristian Mácelaru, Jahrgang 1980, legt es allzu sehr auf Daueranspannung, schnelles Lautwerden an, sein Stil wirkt eher handgreiflich, mit der Musik ringend und zuschlagend. So standen Brittens Seestücke unter Dauersturm.

Edward Elgars Cellokonzert gerät oft in den Treibsand wehleidiger Sentimentalität. Davon hielt der Komponist nichts, hört man die von ihm dirigierte Aufnahme mit der bedeutenden Cellistin Beatrice Harrison: zügige Tempi, keine Gefühlssenken, wehmütig, aber nie weinerlich. Alban Gerhardt, nach mehr als zehn Jahren endlich einmal wieder Gast beim BR-Symphonieorchester, gehört zu den weltbesten nicht nur seiner Generation, ein Musiker, der Ausdrucksintensität nicht mit Poltern verwechselt, Zartheit nicht mit Säuseln. Sein Ton zeichnet sich durch klare Kontur und Präsenz aus. So entstand Elgars Konzert als großer Erinnerungsgesang im Kopfsatz, mit effektvoller Spiccatoerregung im Zweiten Satz, mit ausgesungener Innigkeit im Adagio und im Finale mit vitalem Zugriff. Der Schmerzausbruch am Ende gelang Gerhardt beherrscht, aber vor Binnenspannung bebend - denkwürdig. Riesenbeifall, darauf das Prelude aus Bachs 6. Suite.

Der große Symphoniker Ralph Vaughan Williams ist in Deutschland leider wenig bekannt. In der 4. Symphonie aus den Dreißigerjahren spielt zwar Beethovens Fünfte eine Rolle, doch Vaughan Williams treibt hier Sarkasmus, Melodie und Kontrapunkt zu einer offensiven, metallischen Klangsprache, berstend vor Energie. Mácelaru machte daraus einen aggressiven, eng und scharf gehaltenen Forte-Fortissimo-Reigen. Dabei böte der zweite Satz durchaus Landschaftlichkeit und weite Perspektiven.