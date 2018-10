14. Oktober 2018, 18:54 Uhr Kurzkritik Und täglich grüßt der Lurch

"Guru Guru" feiern 50-Jähriges in Olching

Von Dirk Wagner, Olching

Sie galt schon als alt, als er sie vor vierzig Jahren das letzte Mal gesehen hatte, ruft ein Fan im Vorstadt-Club Legends of Rock der Band Guru Guru zu, die auf der Bühne gerade ihr fünfzigjähriges Bestehen feiert. Nicht mit einem Best-of-Programm, das zum Jubiläum die Entwicklung der Band um den Schlagzeuger Mani Neumeier nachzeichnet, sondern mit einem neuen Album, das die sich stets verändernde Band von einer weiteren Seite präsentiert. So gesehen ist das auch eine Lüge mit dem 50-jährigen Bestehen, seit 50 Jahren spielen ja wechselnde Formationen als Guru Guru. Die einzige Konstante ist der Drummer, der von der Jazz-Musik kommend zur elektrischen Rockmusik wechselte. "Wir sind immer noch alt", entgegnet er dem Zwischenrufer, als gälte es, sich das Altsein zu bewahren. Wobei alt sein für Guru Guru auch heißt, weder Trends hinterherzulaufen, noch bewährte Klangmuster zu reproduzieren.

Trotzdem liefert nach einem soliden Zusammenspiel der Band, die ihren Schwerpunkt dieses Mal in einer Bluesrock-orientierten Gitarrenmusik auslotet, erst der olle "Elektrolurch" in der Zugabe den eigentlichen Konzerthöhepunkt.

"Volt Watt Ampére Ohm. Ohne mich gibts keinen Strom", feixt im Zwiegespräch mit der Band jener Elektrolurch, dargestellt von Neumeier in einem futuristischen Kostüm. Eines, das an jene erinnert, mit denen auch Peter Gabriel einst die Konzerte seiner Band Genesis schmückte. Unterbrochen von Fragen wie "Was bedeutet eigentlich Guru Guru?" oder "Warum macht ihr eigentlich Musik?" leben die Musiker in diesem Klassiker von 1973 die Möglichkeiten psychedelischer Klangkunst aus.

Kaum aber fragt der Elektrolurch: "Was macht Ihr eigentlich, wenn Ihr einmal älter seid?", stoppt die Musik. Dann setzt sie nach einer kurzen Pause erneut ein. "Wir sind ja bereits älter!", scheinen die Gitarrenriffs nun trotzig auszurufen. Wobei "älter" bei Guru Guru herrlich selbstbewusst und kompromisslos klingt.