11. August 2019, 18:31 Uhr Kurzkritik Umzingelter Witz

Die Bostoner Punks "NOFX" altern würdevoll im Backstage

Von Hanna Emunds

Das Schöne am Punkrock ist, dass man nicht besonders begabt dafür sein muss. Das hat Fat Mike, Frontmann der Bostoner Band NOFX, zumindest einmal in einem Interview gesagt. Recht hat er: Geborene Sänger und Musiker sind er und seine Mitstreiter nicht wirklich, manchmal vergessen sie mehrere Textzeilen, spielen die falschen Akkorde. Der Stimmung während ihres Konzert im ausverkauften Backstage-Werk tut das alles jedoch keinen Abbruch, ganz im Gegenteil: Vergessenen Text überspielen sie einfach mit einer ordentlichen Portion brachialem Humor.

Die Gitarrenriffs sind wie noch von den alten, beim Bad Religion-Label Epitaph erschienenen Alben gewohnt schnell, die Drums laut. Mike Burkett alias Fat Mike trägt ein weinrotes Samtkleid aus seiner eigenen Kollektion, der Rhythmusgitarrist Eric Melvin kein T-Shirt. So kennen die Fans NOFX, dafür feiern sie sie, und das ausgelassen. Zum ersten Klang von "Dinosaurs Will Die" öffnet sich vor der Bühne für den Pogo-Reigen eine Mosh Pit, die sich bis zum Abgang der Band nicht mehr schließt. Auch bei langsameren Stücken mit Reggae-Einflüssen und Trompetenspiel, wie "Eat The Meek", wird hier wild getanzt. Und geschwitzt: Die Menschenmenge transpiriert ungefähr so wie in einer Großraumsauna, fremder Körperkontakt führt zwangsläufig zum Durchweichen der eigenen Kleidung.

Während dieser ganzen Ekstase fällt auch niemandem wirklich auf, wie alt Fat Mike und seine Kollegen geworden sind - gut fünfzig nun schon. Und vielleicht auch ein kleines bisschen verbraucht. Ihre Punk-Attitüde wirkt besonders beim Tanzen etwas gezwungen, die Witze erscheinen nicht mehr so leichtfüßig und spielerisch wie in den Jahren nach der Gründung 1983 und zum Höhepunkt des US-Punk-Revivals Mitte der Neunziger neben Kollegen wie The Offspring oder Greenday. Den Fans scheint das ziemlich egal zu sein. Punk wird vielleicht alt, aber Spaß macht er immer noch.