"Wir sind weltweit die einzige Band, die in allen vier Backstages gespielt hat", betont der Sänger von Bluekilla in der Backstagehalle, wo diese Münchner Ska-Legende mit einer anderen Ska-Institution aus München, den Be Nuts, die Sause zum 29-jährigen Bestehen des Kulturzentrums bespaßen. Dreimal ist dieses Zentrum seit seiner Gründung in der Graubündnerstraße umgezogen, und Bluekilla, die heuer selbst ihr 35-Jähriges feiern, haben eben in allen vier Standorten gespielt. Nur wenig jünger als Bluekilla sind die Be Nuts, von denen mittlerweile aber keines der Gründungsmitglieder mehr auf der Bühne steht. Stattdessen fordert im Vorprogramm der fünfte Sänger der stets verjüngten Formation zum Tanz, derweil der zweite Keyboarder der Band am selben Abend nach einer zehnjährigen Pause zur Band zurückkehrt. Insgesamt steht da ein Mehrgenerationenprojekt auf der Bühne, das den Ska- Begriff dann auch entsprechend großzügig auslegt.

Deutlich strenger bewahren dagegen später Bluekilla den Offbeat, über den an diesem Abend der dreiköpfige Bläsersatz besonders imposant zur Geltung kommt. Da nämlich der zweite Gitarrist für dieses Konzert ausfällt, obliegt es nun jenem Bläsersatz, auch dessen Position zu ersetzen. Das rückt die drei Bläser auch optisch mehr in den Vordergrund, wo sie nun mit Saxofon, Posaune und Trompete auch klanglich ein so vollkommenes Bild bereiten, dass man den zweiten Gitarristen gar nicht vermisst.

Und genau darin liegt die Stärke dieser Truppe, dass sie mit ihrer großartigen Besetzung kurzfristige Umbesetzungen immer schon zu kaschieren wusste. Wobei sie sich letztlich auch über ein treues Publikum freuen darf, das ihre Konzerte längst schon so ritualisierend feiert wie der Kirchgänger die Sonntagsmesse. Da intoniert die Band zum Beispiel den The Champs-Klassiker "Tequila", und schon jubelt die Masse stattdessen: "Bluekilla". Und zwar zu Recht.