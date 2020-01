Was für ein grandios beziehungsreiches Programm im Herkulessaal der Residenz mit dem BR-Symphonieorchester unter Robin Ticciati! Das Konzentrat aus Wagners "Parsifal", George Benjamins ebenso verdichtetes wie reich aufgefächertes Orchesterstück "Sudden Time" von 1993 und dazu die 21 Minuten der letzten Symphonie von Jean Sibelius, anfangs "Fantasia sinfonica" genannt: auch hier höchste Vielfalt gepaart mit äußerster Verknappung.

Claudio Abbado hatte die Idee, dem Vorspiel zum ersten Aufzug von Wagners "Weltabschiedswerk" die Essenz des dritten folgen zu lassen. Die Taufe Kundrys, Karfreitagzauber, Verwandlungsmusik und die brutale Forderung der Ritter nach Enthüllung des Grals geht unmittelbar in den erlösenden Auftritt Parsifals samt Apotheose über. Einzig Männerchor und am Ende die Stimmen aus der Höhe (die Frauen des BR-Chors von der hinteren Empore) sind als Singstimmen zu hören, alles andere bleibt rein instrumental. Mit überwältigendem Effekt, obwohl sich am Anfang die klangliche Raffinesse nur zögerlich einstellen wollte.

An die klangliche Verschmelzung von Bläsern und Streichern wie auch die religiöse Aura Wagners schließt Sibelius unmittelbar an; alles erwächst hier aus allem. Etwa plötzlich aufscheinende Scherzo-Elemente, die sofort wieder in fein Gesangliches münden, bevor der Schlussakkord wie ein plötzliches Fragezeichen in den Raum ragt. Ticciati ist dabei weniger an klanglicher Amalgamierung gelegen als an aufgerauter, nervös unruhiger Oberfläche. Auch Benjamins kaum viertelstündiges Werk kennt zarte Kammermusik, reich verästelte Harmonik und herbschöne Melodik, bricht aber immer wieder gewaltig auf: Ein beim einmaligen Hören in seinen Verschränkungen kaum zu fassendes Kaleidoskop ist das, welches man gerne ein zweites Mal erlebt hätte an diesem so überreichen, faszinierenden Abend, der ein einziges Geschenk war.