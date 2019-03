3. März 2019, 18:38 Uhr Kurzkritik Überhoben

"Rock Meets Classic" in der bestuhlten Olympiahalle

Von Dirk Wagner

Dass er seit 1972 immer noch jährlich toure, beweist, dass die Rockmusik sie jung halte, behauptet der 67-jährige REO Speedwagon-Sänger Kevin Cronin in der bestuhlten Olympiahalle. Im Rahmen von "Rock Meets Classic" serviert er hier zusammen mit anderen gealterten Rockstars - von Thin Lizzy bis Loverboy - alte Hits neu orchestriert.

Allerdings offenbart dieselbe Rockmusik, die laut Cronin jung hält, an diesem Abend auch die Alterung der hier versammelten Altrocker. So kommt der einst so stimmgewaltige Deep Purple-Sänger Ian Gillan längst nicht mehr in jene Tonhöhen, mit denen er früher jede Gitarrenrückkopplung überstimmt hätte. Und auch der verhältnismäßig junge Peter Lincoln, erst Ersatzsänger der in den 90ern wiedervereinten Band Sailor, dann der Sänger jener Truppe, die sich dank des Mitwirkens des originalen Gitarristen Andy Scott Sweet nennen darf, überhebt sich stimmlich im "Phantom Of The Opera"-Duett mit Anna Maria Kaufmann. Was wohl zum Klassik-Teil der im Veranstaltungsnamen behaupteten Begegnung von Rock und Klassik zählt. Oder die Veranstaltung lebt seit zehn Jahren vom Irrglauben, Klassik sei alles, was ein Orchester spielt. Denn ein Orchester spielt tatsächlich. Begleitet von einer Rockband, die mit dem großartigen Keyboarder Zlatko Jimmy Kresic, dem herausragenden Gitarristen Alex Beyrodt und dem souveränen Bassisten Matt Sinner immerhin die Rockqualität sichert, die die von ihnen unterstützten Stargäste alleine nicht mehr gestemmt hätten.

Umso bezeichnender mag es darum sein, dass der eigentliche Höhepunkt des Abends der Auftritt des in München lebenden Sängers Dan Lucas ist. Er, der jüngst die erste Staffel der TV-Show "The Voice Senior" gewann, beweist den anderen Senioren mit einem Whitesnake- und einem Journey-Cover, wie auch alte Rocksongs ein mit ihnen gealtertes Publikum von den Stühlen reißen können.