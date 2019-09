Oft hat der Bayerische Rundfunk während der Wiesn Mühe, auch nur den Herkulessaal zu füllen, aber bei Gustav Mahlers "Auferstehungs-Symphonie" bleibt selbst in der riesigen Philharmonie im Gasteig kaum ein Platz leer. Am Ende dürfte niemand enttäuscht gewesen sein, denn Daniel Harding, das großartige Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks, sein nicht minder exzellenter Chor und zwei hervorragende Solistinnen - Okka von der Damerau und Katharina Konradi - verhalfen dieser gewaltigen, anderthalbstündigen Symphonie zu einer grandiosen Aufführung.

Schon den grimmigen Beginn in den sich aufbäumenden tiefen Streichern ließ Harding mit ungeheurem Nachdruck als einzigen wilden Aufschrei spielen, der die Musiker an ihre Grenzen brachte. Aber wer bei Gustav Mahler Maß hält, hat schon verloren. Auch später war die musikalische Imagination von "Leben, Kämpfen, Leiden und Wollen" eines Menschen, das laut Mahler in diesem ersten Satz vor unserem geistigen Auge vorüberziehen soll, mit aller Deutlichkeit zu hören. Doch immer wieder gab es trotz höchster Intensität und fließender, ja flotter Tempi berückende Inseln der Ruhe und des Friedens. Nach zartem "Andante" und dem irrlichternden Spuk des "Scherzo" wurde die kindlich schwärmerische Sehnsucht nach Gott im "Urlicht" dank des ebenso schlanken wie gehaltvollen Mezzosoprans von Okka von der Damerau und ihrer Fähigkeit zu feiner, ausdrucksvoller Tongebung und Phrasierung eine berührende Erfahrung.

Wie schon den ersten, so disponierte Harding auch den letzten Satz bis zum Einsatz des Chors mit dem geflüsterten, fast tonlosen "Auferstehn" einerseits klug und balancierte Streicher, Holz und Blech geschickt aus, ließ aber immer wieder dem Ausdruck freien Lauf. Am Ende durfte man froh sein, in München mit der Philharmonie einen Konzertsaal zu haben, der die überbordenden Klänge einer solchen Mahler-Symphonie in den Raum fluten lässt, ohne dass das Trommelfell detoniert.