24. Februar 2019, 18:27 Uhr Kurzkritik Tupperman

Der deutsche Popsänger Max Giesinger in der Tonhalle

Von Stefan Sommer

Das Tuppern habe er erst spät für sich entdeckt. Ja, förmlich in Rage getuppert habe er sich damals, erinnert sich Max Giesinger an die Zeiten, als er, um als Straßenmusiker sein Debütalbum zu finanzieren, vermehrt in Wohnzimmern zwischen Bügelbrettern und Flatscreens auf so genannten "Tupperpartys" auftrat. Das Tuppern an sich, vor allem aber eine Plastikbananenschale, sei seither eine Leidenschaft von ihm. Dann singt er ein Lied über eine alleinerziehende Mutter.

Irgendwie hat man sofort Jan Böhmermann im Ohr. 2017 hatte sich der Satiriker in seiner Show "Neo Magazin Royale" den ehemaligen Voice-Of-Germany-Finalisten vorgenommen. In dem Beitrag "Eier aus Stahl: Max Giesinger und die deutsche Industriemusik" ging es darum, dass "Deutschpoeten" wie Mark Forster, Wincent Weiss oder eben Giesinger Lieder mit weitgehend belanglosen Texten singen, die wie Werbebotschaften klingen und von mehrköpfigen Autorenteams entwickelt werden. Die Musiker würden sich aber auf der Bühne als genialische Schöpfer der Werke inszenieren. Zudem prangerte Böhmermann die zahlreichen Produktplatzierungen in den Musikvideos an.

In der Tonhalle werden an diesem Samstagabend immer neue Instrumente auf die Bühne getragen. Giesinger trommelt, spielt E-Gitarre, Akustikgitarre, Melodica und "Seven Nation Army" auf einem Cello. Auch in der letzten Reihe soll wirklich jeder kapieren: Hier ist alles echt, hier ist alles handgemacht. Dazwischen erzählt er mit Entertainertalent Geschichten von seiner Zeit als Straßenmusiker und berichtet von seinem väterlichen Stolz, das neue Album jetzt rauszubringen.

Zum Finale spielt er aber dann doch den alten Song "Einer von 80 Millionen". Der Songwriter-Guru David Jürgens, der auch für Mark Forster, Glasperlenspiel, Wincent Weiss, Mary Roos, Christina Stürmer oder Yvonne Catterfeld Hits komponiert, hat ihn zusammen mit dem Sänger geschrieben - wie auch sieben Stücke auf Giesingers neuer Platte.