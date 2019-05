2. Mai 2019, 18:49 Uhr Kurzkritik Trümmerhaufen Europa

"Dritte Republik" kommt vom Thalia-Theater zu "Radikal jung"

Von Egbert Tholl

Barbara Nüsse kann wunderbar rauchen. Eine letzte Zigarette hat sie noch, dann kickt sie die leere Schachtel weg. Nüsse ist eine 76-jährige Königin, eine coole Dame, die hier herrlich schlechte Laune haben darf. Sie spielt eine stark von Franz Kafka inspirierte Landvermesserin, die, so erzählt sie fluchend, in Eis, Schnee, Sturm und Nebel - der Nebel ist tatsächlich da - eine Grenze sucht, die nicht mehr da oder woanders ist, keineswegs jedenfalls dort, wo sie mal war. Europa 1918.

Eine geraume Zeit später bleibt eine blinde Fallschirmspringerin in einem Baum, den es nicht gibt, hängen. Sie weiß zu berichten, dass von weit oben betrachtete Nationen eine irrwitzige Fiktion seien. Victoria Trauttmansdorffs Laune ist auch nicht die beste, aber sie ist gebürtige Wienerin, hat also Schmäh. Wieder herrlich. Auch sie braucht eine Zigarette.

Europa geht also im Rauch auf, übrig bleibt die "Dritte Republik", die Thomas Köck geschrieben und zusammen mit Elsa-Sophie Jach am Hamburger Thalia-Theater inszeniert hat. Der Text ist eine enorme Fleißarbeit, deren Umfang ebenso beeindruckt wie ihre Unsinnlichkeit. Es kommen darin noch einige seltsame Figuren vor, ein dicker Kutscher und ein dünner Asket, der von den Bergen herunter steigt. Ein Chor junger Frauen, dick bandagiert, tritt auf. Ein Reeder mit Teetasse. Drei Windmaschinen werden Gassi geführt. Tüll flattert zwischen sechs Säulen. Am Ende steigt Barbara Nüsse auf eine Kehrmaschine und räumt die Trümmer auf.

Den Darstellenden schaut man sehr gern zu, worum es geht, verschwindet im Nebel. Die Aufführung bei "Radikal jung" beginnt um 20 Uhr und fängt um 20.47 Uhr an zu enden. Dann kommen aber noch gut 50 Minuten, in denen wieder und wieder in gespreizten Worten auf Ratlosigkeit, Instagram, Untergang, Selbstoptimierung, Feminismus, Nationalismus, Teetassensnobismus und Ähnlichem herumgekaut wird. Ziele gäbe es viele, getroffen wird keines. Sagt ja auch was.