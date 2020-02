Augen wie glühende Kohlen, sinnliche Lippen: Er lächelt, er lächelt ununterbrochen. Ein Zugeständnis ans Publikum, das gut unterhalten sein will? Sicher nicht. Im ausverkauften Prinzregententheater erwartet niemand von diesem Mann namens Farruquito, der im Ruf steht, der beste Flamencotänzer der Welt zu sein, dass er lächle. Denn der Flamenco Gitano ist eine todernste Sache. Farruquitos Gesichtsausdruck zeugt von düsterem Eros - und einer nach innen gerichteten Konzentration, die das Feuerwerk, das rhythmische Stakkato seiner trommelnden Hacken in unfassbarem Tempo steuert.

Dabei mag er die Show, genießt den großen, wohlpräparierten Auftritt in wechselnden Smokings und nagelt seine Füße effektvoll mikrofonverstärkt in den Boden. Wer so tanzen kann, hat das absolute Gefühl für Timing. Ebenso kontrolliert getaktet im perfekten Zusammenwirken sind die Einsätze jedes und jeder Einzelnen seines kehlig singenden, Gitarre und Schlagzeug spielenden Clans. Der Flamenco Gitano an sich ist schnell. Farruquitos Zapateado aber ist der undenkbar schnellste. Das geht nur, wenn der Rest des Körpers ruhig bleibt. Farruquito beherrscht das, zügelt, über alle Technik erhaben, archaische Urgewalt zum Artefakt. Und er hat ein tanzendes, um sich selbst kreiselndes Pendant, die herrliche Marina Martinez Valiente - blond, füllig, stolz.

Farruquitos schmaler Torso also ruht wie ein Monolith über ebenso unbewegten Hüften zwischen kreisenden Armen und schnippenden Fingern. Das ist viel mehr als Technik. Denn dieser als Juan Manuel Fernández Montoya alias Farruquito, 1982 in Sevilla Geborene, der schon mit zwei Jahren auf der Bühne stand, trägt tanzend nicht nur das Erbe seines Großvaters, der Flamencotänzerlegende El Farruco, weiter, sondern das einer ganzen Flamencodynastie. Am Ende erregender eineinhalb Stunden wechseln alle acht Akteure die Rollen und reißen, olé, mit einer orgiastischen Apotheose das tobende Publikum von den Sitzen.