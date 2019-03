31. März 2019, 18:43 Uhr Kurzkritik Tonlandschaften

Münchner Kammerorchester mit Thorvaldsdottir-Programm

Von Klaus Kalchschmid

Der berührendste Moment beim Komponistenporträt Anna Thorvaldsdottir des Münchener Kammerorchesters in der Pinakothek der Moderne ereignete sich zu Beginn: Nach dem in den Streichern wunderbar aufgefächerten, ausnehmend ruhig geschichteten und nun leise wie ein Echo im Flageolett zerstäubenden "Illumine" (2016) setzt unmittelbar Gesang ein. Optisch wie akustisch bestechend im Halbrund der ersten Empore stehend, singt der BR-Chor die Vertonung eines altisländischen Psalms von Olafur á Söndum (1560-1627) "Heyrþú Oss Himnum Á - Höre uns im Himmel, liebender Vater". Dieses Gebet der 41-jährigen Komponistin war mit solch reiner Schönheit dargeboten, dass man sich danach keinen Applaus wünschte.

Denn auch "Reflections" für Streichtrio bzw. Streichensemble (2016), ist ein wunderbar herb klangsinnliches Stück, bei dem man die Gedanken weit schweifen lassen und imaginieren kann, was die Isländerin vielleicht vor ihrem inneren Auge sah, bevor es zu Tönen gerann. "Ad genua - To the knees" versammelte den Chor, die zarte Sopran-Solistin Anna Maria Palii und Streichensemble. Aber nach raffiniertem Beginn mit dem Einsatz verschiedenster Techniken (Pizzicati, Springbogen, Flageolett) schien das zehnminütige Stück seltsam in eine Endlosschleife zu verfallen.

Anders "Streaming Arhythmia" von 2007 für Streicher rechts und links (je Kontrabass, Cello, Bratsche, Geige) um tiefe Holzbläser (Bassflöte, Bassklarinette, Kontrafagott) in der Mitte, außen jeweils ein Schlagwerker: Gläsern in den Geigen und dunkel raunend im Holz beginnend, durchschießen in immer höherer Frequenz Einzeltöne das Geschehen, bevor die beiden Schlagzeuger in ein plötzlich abgeschnittenes Duo ausbrechen. Darunter haben die Streicher ein Geräuschfeld aufgebaut, das sich stetig in Melodie und Harmonie verfestigt und wieder auflöst, bevor den Instrumenten aleatorische freie Lebendigkeit gegönnt wird, die Dirigent Clemens Schuldt souverän steuert.