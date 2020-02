"Ora pro nobis Lucifer", hatte die polnische Death Metal-Band Behemoth noch im Vorprogramm des Slipknot-Konzerts in der Olympiahalle gesungen: Bete für uns, Luzifer. Sollten allerdings alle hier vereinten Maden, wie die nach einem Henkersknoten benannte US-Band Slipknot ihre Fans nennt, gemeinsam in die Hölle fahren, sollte Lucifer besser für sich selbst beten. Statt seine hässlichsten Fratzen nämlich zu fürchten, würden die Slipknot-Fans sie begeistert mit denen vergleichen, die sie von den Horrorfilm-inspirierten Masken der Nu-Metal-Band aus Iowa gewöhnt sind. Und sein höllischster Lärm müsste sich erst gegen das apokalyptische Zusammenspiel sämtlicher Metal-Spielarten in Slipknots musikalischem Inferno behaupten.

Das neue, euphorisch als Slipknots "Sgt. Pepper" gefeierte Album "We Are Not Your Kind" frischt solches Inferno zudem mit Experimenten auf. Die erfahren in der Live-Umsetzung allerdings nicht allzu viel Aufmerksamkeit. Der wahrscheinlich herausragendste Song des Albums, nämlich "Spiders", landet da gar nicht erst auf der Setlist. Trotzdem gelingt der Band ein spannender Bogen vom neuen zum 1999 erschienenen ersten Album, dessen Single-Auskopplung "Spit It Out" dieses Mal allerdings auch ausfällt.

Dafür werden auch die neuen Songs wie alte Hits gefeiert. Allen voran "Unsainted", womit die Band um Sänger Corey Taylor das Konzert ebenso wie das neue Album eröffnet. Augenblicklich stimmen die Fans den Chorgesang an. Zwei Perkussionisten ergänzen das Schlagzeugspiel auf Tonnen, die links und rechts der Bühne auf drei Meter hohen Podesten stehen. Hauptschlagzeuger Jay Weinberg, der im Übrigen schon seinen Vater in Bruce Springsteens Band vertreten hatte, duelliert sich derweil mit nicht minder rhythmischen Gitarren-Attacken, derweil Samples und DJ-Einlagen mit ihrem Horror-Sound den Teufel endgültig aus der Hölle jagen. Das nennt man dann wohl: den Teufel mit neun Beelzebuben austreiben!