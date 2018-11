11. November 2018, 18:38 Uhr Kurzkritik Tanz und Tränen

Die "Black Eyed Peas" im Zenith

Von Vivian Harris

Zum Glück besteht "Let's Get It Started" aus mehreren eingängigen Teilen. Da fällt es kaum auf, dass Fergies A-capella-Einstieg einfach gestrichen wurde. Mittlerweile hat sich ja rumgesprochen, dass die Sängerin kein Mitglied der Black Eyed Peas mehr ist. Nach acht Jahren Pause sind diese zum Trio geschrumpft und müssen auf ihrer "Masters Of The Sun"Tour ohne Fergies markante Stimme auskommen. Woher die neue Frauenstimme im Hintergrund kommt, bleibt zunächst im Dunkel "Imma Be", "Rock That Body", "Boom Boom Pow" - einen Dance-Pop-Song nach dem anderen tragen Will I Am, Taboo und Apl De Ap vor. Außerdem lenkt das Bühnenbild ab: Auf einer leuchtenden Pyramide ist mal ein Fischschwarm, mal eine ferne Galaxie zu sehen. "Ihr fragt euch bestimmt, wessen Stimme ihr da hört", sagt Apl De Ap schließlich doch und stellt Jessica Reynoso vor, die jetzt schon ein "neues Mitglied der Familie" ist.

Bei einer gefühligeren Version der Synth-Pop-Nummer "Just Can't Get Enough" zeigt Reynoso, dass sie Fergie gesanglich in Nichts nachsteht. Nach weiteren Party-Songs wie "Shut Up" und "Pump It" wird es emotional. Taboo spricht mit Tränen in den Augen über seine überwundene Krebserkrankung, und Will I Am fordert zu mehr Mitgefühl auf, als er den neuen Song "Big Love" ankündigt, und dabei auch die Schießerei in Kalifornien anspricht. Man muss sagen, die Songs vom neuen Album der Black Eyed Peas wirken authentischer als die alten. Auch die Westcoast-Funk-Nummer "Constant pt. 1 & 2".

Wenig überraschend bringen aber doch die Hits der vergangenen 20 Jahre das Publikum zum Tanzen. Das besteht größtenteils aus Fans, die die Hip-Hop-Gruppe aus den Neunzigern oder frühen Zweitausendern kennen, aber auch aus denen, die bei einigen Songs noch nicht einmal auf der Welt waren. Das sorgt für einen weiteren rührenden Moment: Einem 13-jährigen Fan reicht die Band das Mikrofon, der dann unter Tränen "Where Is The Love" singt.