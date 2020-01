"Herrlich, diese Ruhe hier", sagt Sänger Marcus Wiebusch trocken und lässt seinen Blick über das Publikum in der ausverkauften Muffathalle schweifen. Für ein Konzert ist es sehr, sehr ruhig. Vor der Bühne wird getanzt, ab der Mitte des Saals, auf den "billigen Plätzen", wie es in einem Kettcar-Stück heißt, wird es still. Hits wie "Benzin und Kartoffelchips" werden bei ihrer Ankündigung mit begeistertem, aber kurzen Applaus quittiert und mit ebenso zackigem Klatschen abgehakt. Die Hamburger Band ist selbstironisch: Sie tourt mit ihrem Livealbum "... und das geht so", dann wird es eine Pause auf unbestimmte Zeit geben. "Wir sind ja gerade auf Abschiedstour für die nächsten drei Monate", heißt das auf dem Konzert.

Mit Auszeiten kennt die Band, die 2001 gegründet wurde, sich aus. 2013 legten die Indie-Rocker eine vierjährige Pause ein, bis sie sich mit dem politischen Album "Ich vs. Wir" zurückmeldeten: "Sommer '89" etwa handelt von einer deutsch-deutschen Flucht. Gerade bei diesen Songs kommt Stimmung in den Saal, etwa bei "Der Tag wird kommen", in dem es um Homosexualität im Fußball und der Gesellschaft geht, was auch an der Begleitung durch ein Bläser-Trio und eine Tuba liegt. Die Fans feiern die Gruppe aktiver, singen lauter mit.

Das Lied "Nur einmal Rächen", dessen Titel mit dem Zusatz "Digga" das Akronym "Nerd" ergibt, steht sinnbildlich für das, was Kettcar macht: Außenseitermusik aus der Mitte der Gesellschaft. Fans lieben die Liedtexte, die manche als poetisch rezipieren, während andere sie als Plattitüden abtun. Lichter der Großstadt, Schulhofschlägereien, das Außenseitertum, all das zieht sich durch das Werk von Kettcar. Die Zuschauer finden das auf ihre gemäßigte Art toll und lassen sich auch nicht von den Lästereien über München verstimmen, die Bassist Reimer Bustorff einstreut. Vielleicht war die anfängliche Stille des Publikums ein Zeichen des Respekts, doch Wiebusch singt "das Gegenteil von gut ist gut gemeint". Dem Konzert hätte ein bisschen mehr Aktion gutgetan.