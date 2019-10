Die New-Wave-Legenden "New Order" in der Philharmonie

Es klingt eher beiläufig, als der immer noch irre jungenhaft singende Frontmann Bernard Sumner ankündigt, man werde nun einen Song spielen, "den wir als Joy Division geschrieben und als New Order vollendet haben." Und doch steckt in diesem nüchternen Fakt jene Tragödie der Band aus Manchester, die vor knapp 40 Jahren erst dazu führte, dass diese sich umbenannte und formierte, um sich bald auch musikalisch neu auszurichten: der Tod ihres Sängers Ian Curtis, der sich im Mai 1980 im Alter von 23 Jahren das Leben nahm. "Ceremony" heißt der Song, der sich auf dem New-Order-Debüt "Movement" findet und mit seiner charakteristisch süß verdengelten Bass-Melodie und seinen sägenden Gitarren zum Schönsten zählt, was der nachtschwarze Post-Punk jemals hervorgebracht hat. Wie auf Knopfdruck erhebt sich das beglückte Publikum in der ausverkauften Philharmonie, um fortan lieber stehend ein Konzert zu feiern, mit dem New Order auch ihre Genese vom Post-Punk zum tanzbar elektrifizierten New-Wave-Act abbilden, der sich stilistisch diverse Türen offen hält.

Sie können heute ebenso eine Dance-Rock- wie eine Elektro-Pop-Band sein; sind in den frühen Disco-Jahren ("Tutti Frutti") ebenso zuhause wie im körperlichen Proto-Techno von "Fine Time", das Ende der Achtziger als Acid-House-Nummer auf Ibiza entstand. Am besten sind New Order aber immer dann, wenn sie die artifiziellen Texturen ihrer Eighties-Großtaten ("Bizarre Love Triangle", "True Faith") fein austariert zwischen Konservierung und Neuinterpretation ins 21. Jahrhundert übersetzen. Dass sie dabei ausgerechnet ihren größten Hit "Blue Monday" verhunzen, indem Sumner erst seine Stimme per Vocoder unhörbar macht und dann arg unpräzise mit in die Tasten von Keyboarderin Gillian Gilbert greift, stört angesichts einer reinen Joy-Division-Zugabe mit Songs wie dem erhaben strahlenden "Atmosphere" und dem unzerstörbaren "Love Will Tear Us Apart" wirklich niemanden mehr.