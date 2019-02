25. Februar 2019, 18:31 Uhr Kurzkritik Streicherschwärme

Das Kammerkonzert der Philharmoniker

Von Michael Stallknecht

Das Streichoktett von Felix Mendelssohn ist ein bekannt mitreißendes Stück. Dass es im Verhältnis dazu selten zu hören ist, hat mit der Besetzungsgröße zu tun, für die die Veranstalter meist zwei Streichquartette einkaufen müssen. Umso geeigneter ist es für eines der Kammerkonzerte der Münchner Philharmoniker, zu dem sich die Orchestermusiker in variablen Größen zusammenfinden. Fein ausgelotet erscheint denn auch der Gegensatz zwischen dem nahezu Symphonischen und dem Kammermusikalischen bei ihrer Sonntagsmatinee im Künstlerhaus am Lenbachplatz, der Kontrast zwischen dem stürmisch genommenen ersten Satz und den vielen poetisch leisen, auch leichten Farben, die folgen.

Kein Wunder also, dass die acht gleich noch für eine Uraufführung zusammenbleiben wollten, deren Ankündigung freilich anstrengend klang: "Refracted Light In Living Shapes That Move From Mind to Mind (Gebrochenes Licht, lebende Formen, die von Geist zu Geist, von Gedanke zu Gedanke wandern)" hat Christopher Verworner, Kompositionsstudent der Musikhochschule, sein Stück genannt, nachdem er sich, wie er in einer Vorrede erklärt, mit der Schwarmforschung beschäftigt hat. Doch haben seine Gedanken beziehungsweise Melodien erst mal musikalisch zwischen den zwei Quartetten zu wandern begonnen, dann schwirren sie tatsächlich so heiter auf wie ein Vogelschwarm am Sonntagmorgen. Rhythmisch fetzig die Flügeln schlagend, nehmen sie in punktgenauem Timing Kurs auf eine Generalpause, bevor sie in die kraftvolle Endrunde fliegen. Dass die Streicherstimmen dabei kräftig ins Schlingern geraten, passt obendrein so gut zu Mendelssohn wie zu den rankenden Figurationen in Richard Strauss' Sextett aus "Capriccio'" zu Beginn der Matinee. Nur Mozarts Streichquintett KV 593 wollte so gar nicht dazwischen passen und klang eigentümlich fieselig. Was soll's, wo acht Streicher beisammen sind, können auch mal fünf spielen, den ewigen Quartetten zum Trotz.