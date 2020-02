Franz Schuberts "Winterreise" ist der beliebteste, weil vielschichtigste und reichhaltigste Liederzyklus, der wohl je komponiert wurde. Sieben ganz unterschiedliche Aufnahmen und Bearbeitungen der 24 Lieder nach Gedichten von Wilhelm Müller sind allein im letzten Jahr auf CD erschienen und reichen von einer Version mit Countertenor bis zur Posaune als Singstimme.

Live im Prinzregententheater die Originalfassung mit einem jungen, charismatischen Bariton wie Andrè Schuen zu erleben, ist jedoch die Krönung, wären da nicht dauerhaft quietschende und zirpende, weil falsch eingestellte Hörgeräte! Das ist noch schlimmer als das obligatorische, vielstimmige Verlegenheits-Gehüstle zwischen den Liedern.

Dass Stille mit Macht von zwei Interpreten wie Schuen und seinem wunderbar mitgestaltenden Pianisten Daniel Heide erzwungen werden kann, erlebte man beim Übergang von "Wegweiser" zu "Wirtshaus". Nach dem erschütternd fatalistisch gesungenen "Eine Straße muss ich gehen/Die noch keiner ging zurück" und vor "Auf einen Totenacker hat mich mein Weg gebracht", war es mucksmäuschenstill.

Auch zuvor überzeugten Schuen und Heide in jeder Hinsicht, wie sie die "Winterreise" facettenreich und doch stets natürlich gestalteten. Immer wortverständlich, aber fast zu schön klang das manchmal. Noch im größten Ausbruch blieb Schuens viriler, auch in der Artikulation charakteristisch gefärbter Bariton kontrolliert und rund. Dabei handelt der Zyklus doch von einem krankhaft depressiven Mann, den eine verlorene Liebe derart aus der Bahn wirft, dass er sich schon ab dem "Lindenbaum", der ihn lockt, sich an ihm aufzuhängen, mehrfach ins Grab wünscht. Schütteln möchte man diesen Mann immer wieder und ihm zurufen: "Nimm deine Intensität des Jammerns dazu her, wieder Spaß am Leben zu haben" oder, wie er selbst angesichts von beglückendem Schneetreiben singt: "Klagen ist für Toren!"

Schubert freilich nimmt diesen Weltschmerz in jeder Phrase ernst und vertont ihn so reich und anrührend, dass man den "Winterreisenden" in all seiner hybriden Depression stets ernst nehmen muss. Das gelingt dem wunderbaren Bariton Andrè Schuen mit einem herrlich differenzierten, farbig und beredt gestaltenden Daniel Heide am Flügel in jedem Takt und in jedem Ton.