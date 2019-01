18. Januar 2019, 18:55 Uhr Kurzkritik Stets opulent

Strawinsky, Rimskij-Korsakow und Schostakowitsch im Gasteig

Von Klaus P. Richter

Eigentlich war es ja ein Rimskij-Korsakow-Abend in der Philharmonie am Gasteig. Wenn auch in verschiedenen Auftritten. Zuerst stand ein trauernder Igor Strawinsky an dessen Grab mit seinem "Chant funèbre", einem ganz frühen Werk, das erst 2015 wieder aufgefunden wurde. Dann kam er selbst mit seiner Suite aus der selten aufgeführten Oper "Die Legende von der unsichtbaren Stadt Kitesch", und schließlich erschien sein Meisterschüler Dmitri Schostakowitsch mit seiner vierten Sinfonie.

Zwischen dem frühen Strawinsky, der das Stück zum Tode von Nikolaj Rimskij-Korsakow geschrieben hatte mit einem mächtigen Bläserchoral als Finale, und der Suite gab es keine großen Stilunterschiede. Beide, ungewöhnlich höchstens für Strawinsky, bewegten sich in einem opulenten spätromantischen Idiom mit Blechbläser-Klangpracht und feinen Instrumentationskünsten. Sie bezauberten besonders in den Naturträumen des Märchenopus von Rimskij-Korsakow, bevor dann der Tartaren-Sturm mit Forte-Macht ins Idyll einbrach.

Mit Forte-Macht brach dann auch die vierte Sinfonie von Schostakowitsch über sämtliche Klangspezereien herein. Das gewaltige Opus, entstanden zwischen politischer Bedrohung durch Stalin und depressiven Suizid-Angstträumen, breitete Valerie Gergiev mit einer fast einhundert Musiker starken Besetzung der Münchner Philharmoniker als bannendes Klangnarrativ aus, zwischen Fortissimoausbrüchen mit unheimlichem Percussion-Brio und Presto-Fugato, zwischen Trauermarsch und Toccata und schaurigem Groteskenzauber der Bläser mit vielen diffizilen Soli. Dabei balancierte Gergiev bizarre Verstörungspotenziale und delikate kammermusikalische Inseln mit seinem Dirigierstil der suggestiven "Vibrations" kalkuliert aus. Die Philharmoniker aber meisterten alle Fährnisse mit Bravour, bis zum seraphischen "Morendo" mit Celesta im schlichten c-Moll-Schluss als lapidares Fazit aller hypersinfonischen Tumulte.